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MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden duyuru yaptı. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sözleşmeli öğretmenlik atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak.
14:4617 Şubat 2017
Gündem
MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden duyuru yaptı. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sözleşmeli öğretmenlik atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik atamalarıyla ilgili duyuru yaptı. Şubat ayı atamaları için heyecanla haber bekleyen öğretmenler MEB’in açıklamasını dört gözle bekliyordu. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15:00’da kontenjan dağılımı açıklanacak. Ayrıca saat 15:00’de yapılan açıklamayla atama takvimi de belli olacak.

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