MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik atamalarıyla ilgili duyuru yaptı. Şubat ayı atamaları için heyecanla haber bekleyen öğretmenler MEB’in açıklamasını dört gözle bekliyordu. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15:00’da kontenjan dağılımı açıklanacak. Ayrıca saat 15:00’de yapılan açıklamayla atama takvimi de belli olacak.
Sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi bugün saat 15.00'te @tcmeb twitter adresimizden duyurulacak.
— MEB (@tcmeb) 17 Şubat 2017