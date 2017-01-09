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Meclis Tv gitti, Vekil Tv geldi!

Sosyal medya kullanıcıları Anayasa görüşmelerinin Meclis TV'de yayınlanmamasına sosyal medyada isyan etti.
20:039 Ocak 2017
Gündem
Meclis Tv gitti, Vekil Tv geldi!
Sosyal medya kullanıcıları Anayasa görüşmelerinin Meclis TV'de yayınlanmamasına sosyal medyada isyan etti.

Türkiye bugün tarihi bir güne tanıklık ediyor. Tepki çeken Anayasa değişikliği TBMM’de görüşülmeye başlandı. Anayasa görüşmeleri Meclis TV’de yayınlanmıyor. Sosyal medyada kullanıcılar Anayasa görüşmelerinin Meclis TV’de yayınlanmamasına tepki gösterdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa değişikliği görüşmelerinin Meclis TV’de yayınlanmamasına “TBMM’de #Anayasa değişikliği ve Türkiye’nin kaderi tartışılıyor.Meclis TV canlı yayın yapmıyor. Neden? Millete niye bilgi verilmiyor?” diyerek tepki gösterdi. Metin Uca ise Meclis TV yerine halkı görüşmelerden haberdar etmek için telefon ve tablet ile canlı yayın yapan CHP’li milletvekili Cevat Kelle’ye “Helal olsun meclis tv sansürlenip haber kaynakları yayın yapamazken bir mv @draliseker tam teşeküllü kameraman Cevat Kelle gibi yayında” teşekkür etti.

İŞTE GELEN TEPKİLER:

Son güncelleme: 20:1109.01.2017
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