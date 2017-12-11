Meclis’te ‘dönek-hırsız’ kavgası

Meclis Genel Kurulu’nda süren 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasa Tasarısı üzerine görüşmeler sırasında AKP'li vekiller ile CHP’li milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bütçe görüşmelerinde grup adına söz aldı ve konuşmasının tamamını CHP'li Ataşehir Belediyesindeki iddialara ayırdı. Muş ”CHP iktidara gelirse Türkiye'yi nasıl Ataşehirleştireceğini anlatıyorum” dedi. CHP'liler sık sık ‘Bütçe ile ne alakası var' diye itirazda bulundu.

Başkan İsmail Kahraman ise, itiraz eden vekilleri, “Kürsüdeki konuşmaya karışmayın, onun takdiri öyle. Size ne, bana ne?” diye susturdu. Tartışmalar büyüyünce milletvekilleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birbirlerine, ”Dönek, hırsız, terbiyesiz” diye bağırdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, Muş’a “Biz iktidar olursak Türkiye'nin tamamını Ataşehir gibi yapacağız. Yarım saat yalan söyledin burada. Benim gibi öğretmen olan Ziya İlgen'in (Cumhurbaşkanının dünürü) nasıl milyoner olduğunu anlat. Siz burada Battal İlgezdi'yi değil devleti yargılıyorsunuz. Bu kadar devlet kurumu nasıl karar almış. Ortaklardan biri de AKP'li bir belediye başkanının oğludur. Orada bir pislik varsa siz varsınız” cevabını verdi.

“RÜŞVET HEPİMİZİ ÜZER”

CHP ve AKP'liler arasında sözlü atışma yaşanınca TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Rüşvet hepimizin üzüldüğü bir konu, neden konuşmayalım” diye konunun tartışılması gerektiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Ataşehir Belediyesi ile ilgili CHP'lilere ‘Bu işin arkasında durmayın' uyarısı yaptı. Soylu, “Kim hata, kim hırsızlık yapmışsa bilmenizi isterim ki cezasını vermek bizim sorumluluğumuz. Genel başkanınızı yanıltmayın” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da, Bakan Soylu konuşurken ayağa kalkarak “AKP'nin paçalarından pislik akıyor' diyordun, bunu bir açıkla..” diye bağırdı. CHP sıralarından “Dönek” diye laf atılmasına sinirlenen Bakan Soylu, ayağa kalkarak “Terbiyesizlik yapma….Edepsizlik yapma….Dönek senin genel başkanın..” diye bağırdı. Bu sırada AKP'li Zeyit Aslan ile CHP'li Atilla Sertel arasında başlayan karşılıklı atışma tansiyonu yükseltti. İki parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis Başkanı birleşime ara verdi.