Meclis’te dört parti konuşmama kararı aldı

Meclis’te dün çıkan tekme tokatlı kavganın ardından dört parti ilk kez “konuşmama” kararı aldı.
Meclis’te dün gece yaşanan gerilimin ardından dört partinin grup başkanvekili bir araya geldi. Grup Başkanvekilleri, gerilimin daha da yükselmemesi ve tansiyonun düşürülmesi için ortak karar aldı.
Buna göre, her gün 30 milletvekilinin yaptığı bir dakikalık konuşmalar, karşılıklı sataşmalar yaşanmasın diye iptal edildi.
Karar, partilerin milletvekillerine de tebliğ edildi. Meclis’teki rutin çalışmalar ise devam edecek.