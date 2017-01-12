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Meclis’te dört parti konuşmama kararı aldı

Anayasa görüşmeleri sırasında Meclis'te dün akşam çıkan kavganın ardından 30 milletvekili bu konuda konuşma yapmak için izin istedi. Ancak dört partinin ortak kararı ile bir dakikalık bu konuşmalara izin verilmedi.
16:0912 Ocak 2017
Gündem
Meclis’te dört parti konuşmama kararı aldı
Anayasa görüşmeleri sırasında Meclis'te dün akşam çıkan kavganın ardından 30 milletvekili bu konuda konuşma yapmak için izin istedi. Ancak dört partinin ortak kararı ile bir dakikalık bu konuşmalara izin verilmedi.

Meclis’te dün çıkan tekme tokatlı kavganın ardından dört parti ilk kez “konuşmama” kararı aldı.

Meclis’te dün gece yaşanan gerilimin ardından dört partinin grup başkanvekili bir araya geldi. Grup Başkanvekilleri, gerilimin daha da yükselmemesi ve tansiyonun düşürülmesi için ortak karar aldı.
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Buna göre, her gün 30 milletvekilinin yaptığı bir dakikalık konuşmalar, karşılıklı sataşmalar yaşanmasın diye iptal edildi.

Karar, partilerin milletvekillerine de tebliğ edildi. Meclis’teki rutin çalışmalar ise devam edecek.

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