Meclis’te ortalık bir anda yine karıştı!

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde CHP ve AKP milletvekilleri arasında gerginlik yaşanmaya devam ediyor.

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM, yine karıştı.

AKP ve CHP arasında yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklendi.

Bu kez tartışmayı alevlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oldu. Bozdağ, MİT'le ilgili muhalefetin eleştirilerine cevap verirken “Kırmızı koltukta oturarak eleştirmek olmaz” dedi. Bozdağ’ın açıklamalarının hemen ardındansa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz aldı.

“YÜZÜNE TÜKÜRSEN YAĞMUR YAĞIYOR SANIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Haziran 2011'de Mecliste yaptığı konuşmada CHP liderine hakaret ettiğini hatırlatan Özkoç, “Edepsiz', ‘Alçak', 2 Haziran 2011 ‘Cibilliyetin gereğini yapıyorsun', ‘Bazı insanlar var ki yüzüne tükürsen yağmur yağıyor sanır bu da öyle pişkin bir tipdir'. Sizin Cumhurbaşkanı kisvesi adı altında AKP Genel Başkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu’na böyle hakaret ederseniz, biz de AKP Genel Başkanına gerektiği gibi cevap veririz.” dedi.

“ŞEREFSİZLİK YAPMA”

AKP milletvekilleri bu sözlere sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdi. Özkoç konuşmaya devam edince “ayıp”, “sus”, “şerefsizlik yapma” diye tepkiler geldi. Özkoç konuşmasını sürdürünce AKP'liler ayağa kalktı ve üzerine yürüdü.

Başkanvekili Ahmet Aydın oturuma ara verdi. Verilen arada da CHP ve AKP'li vekiller arasında uzun süre itişme ve sert diyaloglar yaşandı. Ancak araya giren vekiller kavganın büyümesini engelledi.