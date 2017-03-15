Meclis’te tansiyon yükseldi!

Meclis Genel Kurulu’nda AKP ve CHP arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası birleşime ara verildi.

Genel Kurul'da konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Lafla peynir gemisi yürümez. Mahalle ağzıyla da dış politika yapılmaz. Hükümetin şu anda yaptığı son Hollanda krizi dahil tam bir mahalle ağzıdır” dedi.

Hollanda ile yaşanan krize işaret eden Altay, “Partimiz dedi ki büyükelçiyi geri çekin. Dediler ki hükümet ‘Biz büyükelçiyi çekersek oradaki vatandaşlarımızın işi aksar'. Tiyatroya bak.”

AKP sıralardan gelen tepkiler üzerine Altay, “Bana laf atan sayın milletvekili, bu saygısızlık, bu ayıp önce sana. Şimdi hükümet diyor ki… Sataşacaksan sataş, taciz etme, sapık mısın sen. Edebinle otur orada, ayağa mı kalktın gel, gel. Ne diyorsun sen ya, nereye geliyorsun buraya sen” diye konuştu.

Çıkan tartışma üzerine Hamzaçebi, birleşime ara verdi.

Ancak verilen arada da AKP ve CHP'li vekiller arasında, “yalancı”, “artistlik yapma” atışması yaşandı.