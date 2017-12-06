Meclis’ten Kudüs için ortak bildiri!

TBMM'de Kudüs bildirisinde kararı tartışmasız reddetme iradesi ilan edildiği duyuruldu.

TBMM'de siyasi parti gruplarının hazırladığı ortak bildiride, “Türkiye Cumhuriyeti'ni, oluşturan 80 milyonun her ferdinin Birleşmiş Milletlerin kararları hilafına, Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik maceracı girişimleri kesin ve tartışmasız şekilde reddetme iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ifade ve ilan ederiz” denildi.

TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından okunan bildiriler şunlar kaydedildi:

“Kudüs'ün statüsü değiştirilemez. Birleşmiş Milletler kararları ihlal edilemez. Kudüs üç semavi din içinde hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu'nun yüreğidir. Kudüs ilk kıblemiz, Harem-i Şerif ile birlikte üç semavi dinin kutsal mekanlarıyla tarihi, kültürel, dini kimliği kazanmış olan ve bu niteliği ile dünya eserlerinin göz bebeği bir şehirdir. Kudüs'ün bu özel statüsüne sahip çıkmak, korumak, tüm renkliliği ile barış içinde bir dünyayı gerçek kılmak bakımından hayati derecede önemlidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kudüs merkezli olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında bir dizi insani, ahlaki, siyasi dram yaşanmıştır. Filistin sorunu dediğimiz ve gerçekte bir insanlık sorunu olan konu, bu yaşananların bir ürünüdür ve halen tüm barış çabalarıyla birlikte bunları tahrip eden saldırgan politikalar nedeniyle insanlığın gündemindedir. 1947'den bu yana tüm Birleşmiş Milletler kararlarında Kudüs'ün İsrail hakimiyeti altında bulunması kabul edilmemiş, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden sonra yine Birleşmiş Milletler İsrail'i Kudüs'ün statüsünü değiştirecek girişimlerden kınamaya çağırmıştır. Keza İsrail'in 1980'de ilhak kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce kınanmış, bu konuda İsrail Hükümetinin almış olduğu tüm kararların hükümsüzlüğü kayıt altına alınmıştır. Bu kararda ayrıca İsrail'deki diplomatik misyonların Kudüs'teki bulunamayacağı ifade edilmiştir. İsrail'in bu türden politikalarını özetleyen, Kudüs'ü başkent yapan girişimlerine bugüne kadar mesafeli duran Amerika Birleşik Devletleri'nin bu defa destek verme olarak anlaşılabilecek yola girmesi, asla kabul edilemez. Filistin sorununu çözme bölgeye barış ve istikrar getirme temelli uzun yıllardan bu yana ara bulucu olarak davranan, dünya kamuoyuna kendi misyonunu bu şekilde anlatan Amerika'nın bugünkü tavrı bölgede bir dizi tehlikeli gelişmeyi tetikleyecek, çatışma doğuracak, yeni insani dramlara sebep olacak yaklaşımdır. Halen Filistin sorununu çözmek için gösterilen barışçıl çabalar, bu girişim karşısında muhakkak büyük darbe alacak, Ortadoğuda bir dizi istikrarsızlık yaşanacaktır. İsrail ile Filistin arasında adil, kalıcı, dengeli, tarihi ve manevi haklara riayet eden barış gerçekleşmeden insanlığı huzur ve selamete ulaşması mümkün olmayacağı unutulmamalıdır. Bu kabul edilemez gelişmeler karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni, oluşturan 80 milyonun her ferdinin Birleşmiş Milletlerin kararları hilafına, Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik maceracı girişimleri kesin ve tartışmasız şekilde reddetme iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ifade ve ilan ederiz.”