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Mediha ve Gökmen bayramı ilk kez cezaevinde geçirecek

Arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun, Ramazan Bayramı’nı cezaevinde geçirecekler.

08:3525 Haziran 2017
Gündem
Mediha ve Gökmen bayramı ilk kez cezaevinde geçirecek
Arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun, Ramazan Bayramı’nı cezaevinde geçirecekler.

SÖZCÜ'ye 19 Mayıs'ta yapılan algı operasyonuyla tutuklanan arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun, Ramazan Bayramı'nı cezaevinde geçirecekler. SÖZCÜ avukatlarının hafta içi yaptığı tutukluluklara itirazlar henüz değerlendirilmedi. 30 gündür cezaevinde olan Ulu ve Olgun'u CHP milletvekilleri hiç yalnız bırakmıyor. Gökmen, SÖZCÜ okurlarına şu bayram mesajını yolladı: “Gayet iyiyim, moralim de yüksek. Ataol Behramoğlu'nun şiir kitabını başucumdan ayırmıyorum. Her akşam üzeri gazetecilerin tutulduğu bir avluda, hiç bilmediğim bir ses, ‘Aldırma Gönül' şarkısını söylüyor.”

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Son güncelleme: 08:3625.06.2017
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