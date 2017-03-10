Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Medyada bir ‘ByLock’ şoku daha!

Medyada ByLock operasyonları devam ederken, Habertürk telefonunda 'ByLock' çıkan ekran yüzünün görevine son verdi.
18:3210 Mart 2017
Gündem
Medyada bir ‘ByLock’ şoku daha!
Medyada ByLock operasyonları devam ederken, Habertürk telefonunda 'ByLock' çıkan ekran yüzünün görevine son verdi.

Anadolu Ajansı’nın Cumhurbaşkanlığı muhabiri İlhan Toprak, 24 TV editörü ve program sunucusu Mustafa Ayar, Habertürk muhabiri Lütfi Erdoğan’ın da “medyadaki Bylock kullanıcıları” listesinde yer aldığı gündeme gelmişti. Erdoğan’ın işine son verilirken Toprak ve Ayar'ın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındığı belirtilmişti.

İLGİLİ HABERMedyada ByLock operasyonu devam ediyorMedyada ByLock operasyonu devam ediyor
Medya kurumlarında çalışan ve Bylock kullandıkları tespit edildikleri belirtilerek işten atılan gazetecilere yeni isimler eklendi. İlgili medya kurumlarına gönderilen listelere göre yapılan işten atmalar arasında Habertürk TV'de spor spikeri olarak görev yapan Fatma Karaağaç'ın da yer aldığı öğrenildi.Medyaradar'da yer alan habere göre, telefonunda ‘ByLock' bulunduğu gerekçesi ile Habertürk yönetimi, Karaağaç ile yollarını ayırırken, spiker gözaltına alınmadı.

fatma-karaagac-1000

Öte yandan Yeni Şafak'tan 2, Star'dan ise 6 gazetecinin işine “medyadaki Bylock kullanıcıları” listesinde isimleri bulunduğu gerekçesiyle son verildiği iddia ediliyor.

Son güncelleme: 08:5111.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar