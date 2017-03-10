Medyada bir ‘ByLock’ şoku daha!

Medyada ByLock operasyonları devam ederken, Habertürk telefonunda 'ByLock' çıkan ekran yüzünün görevine son verdi.

Anadolu Ajansı’nın Cumhurbaşkanlığı muhabiri İlhan Toprak, 24 TV editörü ve program sunucusu Mustafa Ayar, Habertürk muhabiri Lütfi Erdoğan’ın da “medyadaki Bylock kullanıcıları” listesinde yer aldığı gündeme gelmişti. Erdoğan’ın işine son verilirken Toprak ve Ayar'ın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındığı belirtilmişti.

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Medya kurumlarında çalışan ve Bylock kullandıkları tespit edildikleri belirtilerek işten atılan gazetecilere yeni isimler eklendi. İlgili medya kurumlarına gönderilen listelere göre yapılan işten atmalar arasında Habertürk TV'de spor spikeri olarak görev yapan Fatma Karaağaç'ın da yer aldığı öğrenildi.Medyaradar'da yer alan habere göre, telefonunda ‘ByLock' bulunduğu gerekçesi ile Habertürk yönetimi, Karaağaç ile yollarını ayırırken, spiker gözaltına alınmadı.

Öte yandan Yeni Şafak'tan 2, Star'dan ise 6 gazetecinin işine “medyadaki Bylock kullanıcıları” listesinde isimleri bulunduğu gerekçesiyle son verildiği iddia ediliyor.