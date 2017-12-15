Mehmet Akif Kum kimdir? Din değiştirerek Hristiyan olan Mehmet Akif Kum…

AKP eski Kayseri İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Kum din değiştirdi ve Hristiyanlığı seçti. Mehmet Akif Kum kimdir? Mehmet Akif Kum nereli ve kaç yaşında? İşte din değiştiren Mehmet Akif Kum hakkında merak edilenler...

Eski AKP’li yönetici Mehmet Akif Kum Hristiyan oldu. Mehmet Akif Kum kimdr? İşte İslamcı görüşleriyle bilinen ve sonrasında din değiştiren Mehmet Akif Kum’un hayatı hakkında merak edilenler.

MEHMET AKİF KUM KİMDİR?

Akif Kum’un kendi internet sitesinde yer alan biyografisine göre hayat hikayesi şu şekilde;

İş hayatına üniversite yıllarımda başladı ve ilk ciddi iş tecrübesini Türk Hava Yollarında yer hizmetleri bölümünde edindi. Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümü 2. Sınıf öğrenci iken ilk girişimi olan Mia Danışmanlık firmasını kurdu. Bu danışmanlık firması ile sektörün önde gelen eğitimcileri ile firmalara yönelik eğitim programları yapılmasını sağladı. Kayseri'de 1000 kişi kapasiteli salonlarda Yönetim-Liderlik Konferansları düzenledi.

Kişisel Gelişim ve yönetim alanlarında yayınlanmış iki kitabı oldu.

Bloomberg Businessweek isimli iş dergisinde iş hayatı ile ilgili yazıları yayınlanmaktadır.

Ticaret odaları ve sanayi odaları ile işbirliği yaparak iş hayatına yönelik iş forumları düzenlemiştir.

İşletmelere insan kaynakları ve yönetim alanında hizmetler vermektedir.

2012-2015 yılları arasında Tv1 ekranlarında, ‘‘İşin İçinden'' isimli iş hayatı ve sektörler hakkında bir televizyon programını hazırladı ve sundu.

2012 Yılında TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üyesi ve aynı yıl Kayseri Girişimciliği arttırma grubu başkanı oldu.

2013 yılında UN (Birleşmiş Milletler) Global Compat İş Ağ örgütü imzacı yatırımcısı oldu.

Türkiye'nin 8. Apple Reseller Store yatırımcısı olarak, Apple iş ortağı oldu. Apple Konsept Mağazasını Kayseri'de, Kayseripark isimli Avm'de açtı.

”Anatolian Trade Forum 2014 ” isimli iş forumunu düzenledi, bu programı dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Markalaşma konusunda aralarında NTV'nin de olduğu kanallarda uzman konuk olarak ekrana çıkmaktadır.

“BEN ARTIK İSA'YA İNANIYORUM”

“Üniversite yıllarımdan beri din konusunda yaptığım araştırmalar neticesinde bir tercih yapıp Hristiyan oldum. Bunda ne var? Ateistler kadar kötü değil ya, onlar hiçbir şeye inanmıyor. Tanıdığım ateist insanlar var, ateist olduklarını bile söyleyemiyorlar! Bunları söylemek cesaret ister. Ben artık Hz. İsa’ya inanıyorum” dedi.