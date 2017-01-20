Mehmet Ali Özyiğit kimdir? Kaymakamın ismi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhtarlar Toplantısı'nda eleştirdiği kaymakamın Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit olduğu ortaya çıktı. Peki, Mehmet Ali Özyiğit kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35. Muhtarlar Toplantısı’ında 15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmeyen kaymakama öfkelenerek “Sen kendini ne sanıyorsun, haddini bil” dedi. Erdoğan toplantıda kaymakamın ismini vermemişti fakat bugün o kaymakamın Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit olduğu ortaya çıktı.

MEHMET ALİ ÖZYİĞİT KİMDİR?

26.11.1967’de Konya Ereğli’de doğdu. İlkokulu Halkapınar’ın Osmanköseli köyünde, Ortaokulu Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulunda okudu. 1984 yılında Seydişehir Endüstri Meslek Lisesinden (Elektrik Bölümü) mezun oldu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Kaymakam Adaylığına Gümüşhane merkezde başladı. Teftiş ve Refakat stajını bitirdikten sonra 1 yıl dil öğrenme ve idari yapıyı incelemek üzere İngiltere Exeter’de kaldı. Kırklareli-Demirköy, Denizli-Honaz Kaymakam Vekilliği yaptı. 1993 yılında Eskişehir-Beylikova’da asil Kaymakam olarak göreve başladıktan sonra 1994-1996 yılları arasında Şırnak-Silopi Kaymakamlığı, 1996-2000 yılları arasında Bayburt Vali Yardımcılığı, 2000-2005 yılları arasında Denizli-Acıpayam Kaymakamlığı, 2005-2008 yılları arasında Bilecik Bozüyük Kaymakamlığı, 2008-2013 yılları arasında da Antalya Kepez Kaymakamlığı yaptı. 02.09.2013 tarihinden itibaren Bahçelievler Kaymakamlığı görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Mehmet Ali Özyiğit evli ve 5 çocuk babasıdır.