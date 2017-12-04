Mehmet Baransu’nun avukatı istifa etti

Balyoz kumpas davasında yargılanan FETÖ'cü Mehmet Baransu’nun avukatlığını yapan Ahmet Emre Bayrak mahkemeye dilekçe göndererek, vekillikten istifa etti. Mahkeme heyeti Baransu'ya Baro tarafından avukat atandığını söyledi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Ahmet Zeki Üçok'un avukatı Hüseyin Ersöz, Mehmet Baransu’nun ByLock kayıtlarının içeriğinin emniyetten getirilmesini istedi. Mahkeme heyeti bu talebi kabul etti. İddianamede Baransu ile Opçin’in, 35 yıldan 75 yıla kadar hapisle cezalandırılması, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un da 20 yıldan 52 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.