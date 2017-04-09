Mehmet Dişli, ‘Tanımıyorum’ dediği Adil Öksüz’le aynı gazinodaymış

15 Temmuz’un kritik ismi Mehmet Dişli savcılığa, Akıncı Üssü'nde imam Adil Öksüz’ü görmediğini söyledi. Ancak üç subayın ifadelerine göre Öksüz ve Dişli o gece 143. Filo'nun gazinosundaymış.

15 Temmuz FETÖ'cü darbenin kilit isimlerinden eski Tümgeneral Mehmet Dişli'nin o gece Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo gazinosunda firari imam Adil Öksüz'le birlikte olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz gecesi rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, kurtarıldıktan sonra AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dişli ile Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren Pilot Albay Uğur Kapan'ın Akıncı Üssü iddianamesinde bu bilgi yer aldı.

GAZİNODA BİR SİVİL VARDI

Albay Uğur Kapan, darbe girişiminden 3 gün sonra 18 Temmuz'da serbest bırakılan FETÖ'nün ‘Hava Kuvvetleri İmamı' Adil Öksüz'le ilgili şu ifadeyi verdi: “Sabah 06:30 sıralarında kurşunum bitmişti. Bulunduğum yerden karargahın Akıncı Üssü'ndeki karargah binasına geçtim. Karargah binasında brifing salonu olarak kullanılan yere girdiğimde, içeride tüm ve tuğgenerallerden oluşan yaklaşık 10-12 kişilik bir grup vardı. Tamamı resmi kıyafetliydi. İçlerinde sivil sadece 1 kişi vardı. Daha sonra medyada fotoğraflarını gördüğüm için tanıdım. Adil Öksüz olarak medyadan tanıdığım kişi de oradaydı. Sivil giyimliydi. Salonda sivil başka kimse yoktu. Generallerden tanıdığım sadece 1 kişi vardı. Kendisi Tümgeneral Mehmet Dişli'dir. Mehmet Dişli'yi de daha sonra Genelkurmay Başkanımızı Çankaya Köşkü'ne götürürken kullandığım helikoptere bindiği için ismini orada öğrendim. Daha öncesinde tanımıyorum. Brifing salonunda tanıdığım başka birisi yoktur…”

DİŞLİ, SİVİL KİMSE GÖRMEMİŞ

Peki Mehmet Dişli, iddianameye göre, 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 00:30, 02:15, 03:30, 04:30, 07:45'te ki 143. Filo'daki kamera kayıtları gösterilince ne yanıt verdi? Dişli, Adil Öksüz'ü tanımadığını ve gazinoda sivil kimseyi görmediğini şöyle anlattı: “… Sizin belirttiğiniz gibi 143. Filo'nun gazino bölgesine girdiğim görünmektedir. Bu gazinoya girdiğimde yaklaşık 8-10 kişi vardı. Bunlar askeri kıyafetliydi. Sivil kıyafetli birini gördüğümü hatırlamıyorum. Ben genelde burada yukarıda da belirttiğim gibi Ömer Faruk Harmancık, Hakan Evrim ve ismini bilmediğim bir albayla muhatap oluyordum. Ben o akşam Adil Öksüz'ü görmedim. Evveliyatında da kendisini tanımıyorum.”

EVRİM: Öksüz'ü gördüm

Yine kalkışmanın kilit isimlerinden Akıncı 4. Anajet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim de Mehmet Dişli'yi yalanladı. Evrim, iddianameye giren ifadesinde şunları anlattı: “Ben 143. Filo'nun içerisine girip gazino bölgesine gittiğimde içeride yaklaşık 30 civarında sivil giyimli şahıs vardı. Ellerinde dizüstü bilgisayarlar, laptoplar, IPAD'ler vardı. Televizyon da yanılmıyorsam açıktı. Anladığım kadarıyla haberleri seyrediyorlardı. Yoğun bir şekilde de telefon görüşmesi yapıyorlardı. Adil Öksüz'ü önceden tanımam. 143. Filo'nun gazino bölgesinde ilk defa Adil Öksüz'ü gördüm. Çünkü resimlerini daha sonra basından takip ettim. Ben Adil Öksüz'ü gördüğümde yanındakiler ile konuşuyordu. Fakat neler konuştuğunu bilmiyorum. Yalnız dediğim gibi içeride yoğun şekilde sivil giyimli şahıslar vardı ve alışılmış TSK harekat merkezi görünümü yoktu.”

Pilot da yalanladı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalayan pilot Müslim Macit de ifadesinde, Mehmet Dişli'yi şöyle yalanladı: “… Ben Mehmet Fatih Çavur, Ahmet Tosun ve Ahmet Özçetin 143'e geçtik. Emir aldığı kişiler gazinodaydı. Burada siviller ve askeri şahıslar vardı. Hakan Evrim, Kubilay Selçuk ve tanımadığım sivil şahıslar vardı. Ben televizyonda Adil Öksüz'ü gördüm. Televizyonda görmeden önce kendisini tanımıyordum. Şu an hatırladığım kadarıyla Adil Öksüz'e benzeyen birini görmüştüm. Darbeden sonra yakalanıp cezaevine gittiğimizde Kurmay Yüzbaşı Mete Kaygusuz'la yaptığımız aramızdaki konuşmada, Kaygusuz bana Adil Öksüz'ün de orada olduğunu söyledi.”