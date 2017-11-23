Mehmetçiğin yemek duası değişti

İçişleri Bakanlığı askerin yemek duasında değişikliğe gitti. Yayımlanan yeni genelgeyle askerler artık yemek dualarına 'Tanrımıza hamdolsun' diye değil, 'Allahımıza hamdolsun' diye başlayacak.

İçişleri Bakanlığı askeriyede edilen yemek dualarıyla ilgili kışlalara genelge gönderdi. Ahmet Hakan ile Kanal D Ana Haber’de yayınlanan Özgen Bingöl’ün haberine göre, ‘Tanrımıza hamdolsun, milletimiz varolsun’ şeklinde başlayan yemek duası artık “Allah’ımıza hamdolsun” diye başlayacak.

İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili değişikliğe gitti ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yazı gönderdi.

“TBMM’YE BAŞVURUDA BULUNULMUŞTU”

Uzun zamandır ‘Tanrı’ kelimesine itirazlar vardı. Konu ile ilgili 2016 yılında Mersin’de yaşayan bir vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, yemek duasında geçen ‘Tanrı’ kelimesinin değiştirilmesini istemişti.

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Komisyon, talebi Milli Savunma Bakanlığı'na sormuştu. Bakanlık “TSK'da yemek duası uygulamasının yıllardır devam eden yerleşik bir uygulama olduğu değerlendirilmiştir” yanıtı göndermişti. Komisyon, dilekçe ile ilgili başka bir işlem yapmama kararı almıştı.