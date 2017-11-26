Mehmetçik Gabar Dağı’nda teröristlere göz açtırmıyor

Şırnak'ta güvenlik güçleri, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını aralıksız sürdürürken, arama tarama faaliyetleri kapsamında Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonlar, nefes kesti.

PKK’lı teröristlerin son dönemlerde, özellikle sisli ve yağmurlu havalarda, askeri birliklere ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunun tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri, keşif, gözetleme ve pusu dinleme faaliyetlerine gece gündüz devam ederek, teröristlere göz açtırmıyor. Şırnak’taki Bestler-Dereler bölgesinde, 11 gün süren ve aralarında PKK’nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar gerçekleştirildi. Bestler- Dereler gibi teröristler için kritik öneme sahip bölgelerden birinin de Gabar Dağı bölgesi olduğu belirtildi. Şırnak, Siirt ile Mardin il sınırları bölümünde yer alan ve teröristlerin geçiş güzergahıyla yaşam alanı olarak kullanmayı amaçladığı Gabar Dağı’nda, Şırnak Akçay 6’ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nın emir komutasında operasyonlar, yaz kış aralıksız sürüyor. Akçay’daki tugaya bağlı 3’üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı Yağızoymak’ta görev yapan askerlerin katıldığı arama tarama faaliyetleri kapsamındaki operasyonlarda ise teröristlerin olabileceği değerlendirilen bölgeler, gece gündüz gözetlenerek, yoğun ateş altına alındı.

BİRLİKLER TEYAKKUZDA

PKK’lı teröristlerin son dönemlerde, özellikle sisli ve yağmurlu havalarda, askeri birliklere ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduklarının tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri, teyakkuza geçti. Sisli ve yağmurlu havalarda keşif, gözetleme ve pusu dinleme faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçlerinin, teröristlerin saldırı girişimlerini engellediği belirtildi.

YAĞIZOYMAK TABURU, KRİTİK GÖREVDE

Şırnak Yağızoymak 3’üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı’nda görev yapan askerler, bir yandan Gabar Dağı’ndaki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da Yağızoymak köyü sakinlerinin zorlu kış şartlarında yardımına koşuyor. Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Halil Arslantekin, “Milletimiz, bilsin ki bizler burada olduğumuz sürece rahat ve huzur içinde yaşayabilirler” dedi.

‘GEMİ’NİN LEVENTLERİ’ HAKİM TEPEDE

Şırnak, Mardin ve Siirt il sınırları ortasındaki Gabar Dağı’nın hakim noktasında bulunan Gemi Tepe Üs Bölgesi’ndeki askerler de operasyonlara destek verdi. Gemi Tepe Üs Bölgesi Komutanı Piyade Yüzbaşı Kıvanç Köseoğlu, “Bulunduğumuz yer, Gabar Dağ bloğunun hemen kuzeyinde yer alan Gemi Tepe Üs Bölgesi’dir. Bölüğümüzün vazifesi, hareketlerini tespit etmek, yol güzergahlarını kontrol etmek maksadıyla keşif, gözetleme, pusu dinleme faaliyetleriyle teröristleri aramak, bulmak ve yok etmektir. Üs bölgemiz, termal kameralar, gece görüş vasıtaları, drone kameralar, makineli tüfekler, görmeyerek ateş destek vasıtaları ve zırhlı araçlarla donatılmıştır; fakat muhaberedeki en önemli unsur, eğitilmiş insan olması prensibiyle bizim de en büyük güvencemiz eğitilmiş, gözü pek, kahraman Türk askeridir. Türk milleti, şehit ailelerimiz, annelerimiz ve babalarımız, rahat uyusunlar. Bizler, burada görev yaptığımız sürece hiçbir teröriste göz açtırmayacağız” diye konuştu.

ÜS BÖLGESİNE ŞEHİTLER ANITI YAPILDI

Öte yandan üs bölgesine, 2005 yılında, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için Gemi Tepe Şehitler Anıtı yapıldı. Yüzbaşı Köseoğlu, “Görmüş olduğunuz şehitler anıtı, 2005 yılında teröristlerle kahramanca çarpışarak, şehit olan silah arkadaşlarımıza ithafen yapılmıştır” dedi. (DHA)