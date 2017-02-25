Melih Gökçek 30 yıla tamamlamak istiyor

1994 yılından beri Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğunda oturan Melih Gökçek "Allah ömür verirse bir dönem daha aday olup başkanlık yapmak istiyorum" dedi. Gökçek bir dönem daha başkan seçilirse tam 30 yıl Ankara'nın başındaki isim olacak.

1994 yılından beri Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğunda oturan Melih Gökçek "Allah ömür verirse bir dönem daha aday olup başkanlık yapmak istiyorum" dedi. Gökçek bir dönem daha başkan seçilirse tam 30 yıl Ankara'nın başındaki isim olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek Cnn Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Gökçek, Hakan Çelik’in “kariyerinize nasıl devam etmek istiyorsunuz” şeklindeki sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

23 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görev yapan ve en az 2 yıl daha bu görevde kalacak olan Melih Gökçek, belediye başkanlığı yapmaya devam etmek istediğini yani 2019 yılında yapılması öngörülen seçimlerde yine Ankara’dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istediğini açıkladı. Gökçek “Sayın Cumhurbaşkanım, önümüzdeki dönem için devlet başkanım uygun görürse, partim uygun görürse ben devam etmek istiyorum” dedi. Çelik’in ‘bu bir rekor olabilir’ şeklindeki hatırlatmasına ise Gökçek, 1984 ile 1989 yılları arasında da Keçirören Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlattı. Melih Gökçek “Bir dönem daha seçilirsem 25’den sonra başlar Allah ömür verirse 30 yıl. Tabii bir de Keçiören var 35 yıl yapar” diye konuştu.