Melih Gökçek hakkında suç duyurusu!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İ. Melih Gökçek hakkında "ulaşımı bedava yaptığı" için YSK'ya suç duyurusunda bulundu...

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Ankara’da katılacağı ‘Evet’ mitingi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek’in ulaşımı ücretsiz yapmasına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Murat Emir açıklamasında, “İ.Melih Gökçek, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 63'ncü maddesindeki ‘Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç ve gereç ve imkânlarını siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya her hangi bir siyasi faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır' hükme aykırı davranarak suç işlemiştir. Bu karar, kamu kaynağının yasadışı kullanılması kadar Ankaralılara külfettir. Çünkü; mitingin yapıldığı Pazar günleri Ankara'da belediyeye ait ulaşım araçlarını ortalama 2 milyon kişi kullanmakta ve 4 milyon lira gelir elde edilmekteyken, İ.Melih Gökçek bu keyfi kararıyla belediyeyi 4 milyon lira zarara uğratmıştır” dedi.

İ.Melih Gökçek hakkında Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Murat Emir, savcıları da işlem yapmaya çağırarak, “İ.Melih Gökçek hakkında vakit geçirmeksizin yargısal işlem başlatılmalıdır; bugün yapılmayan işlem yarının Türkiye'sindeki hukuksuzluklara yol vermek anlamına gelecektir” dedi.

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EMİR’İN AÇIKLAMASININ TAMAMI ŞÖYLE:

‘EVET' için Ankara'da ulaşımı ücretsiz yapan İ.Melih Gökçek, suçlarına yeni bir suç eklemiştir!

Ülkemizin rejimini değiştiren anayasa teklifini, toplumsal mutabakat aramaksızın, demokratik süreçleri işletmeksizin kaba kuvvetle sayısal çoğunluğuna dayanarak meclisten geçiren AKP iktidarı, referandum sürecini de gayrı meşru yöntemlerle yürütmektedir. Demokratik temayüller ile yasal düzenlemeleri hiçe sayılarak bir yandan ‘HAYIR'cılara engeller çıkartılırken, diğer yandan kamu kaynaklarıyla finanse edilen basın kuruluşlarında ‘HAYIR'cılar yok sayılmakta; kamu görevlisi olmalarına karşın birçok devlet görevlisi, makamlarının tarafsızlığını bir kenara bırakarak ‘EVET' propagandası yapmaktadır.

Referandumdan ‘EVET' çıkması halinde, artık kural ve hukukun kalmayacağı, ‘tek kişi'nin keyfi yönetiminin hâkim olacağını içinden geçtiğimiz propaganda döneminde de kesin olarak görmekteyiz. Bu gerçeği Partimiz ve örgütlerimizin sağladığı imkânlarla alanlarda günlerdir halkımıza çeşitli örneklerle anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Bugün yaşadığımız bir olay, diğer örnekleri geride bırakacak düzeyde iktidarın, amacı için her türlü yasadışı yönteme başvuracağını bir kez daha göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘açılış törenleri' adıyla yürüttüğü ‘EVET' propagandası kapsamındaki Ankara mitingi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek'in talimatıyla belediyeye ait ulaşım araçları ücretsiz yapılmıştır. İ.Melih Gökçek'in Twitter hesabından da duyurduğu bu karar, seçim yasalarına aykırıdır. İ.Melih Gökçek, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 63'ncü maddesindeki “Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç ve gereç ve imkânlarını siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya her hangi bir siyasi faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır” hükme aykırı davranarak suç işlemiştir.

Bu karar, kamu kaynağının yasadışı kullanılması kadar Ankaralılara külfettir. Çünkü; mitingin yapıldığı Pazar günleri Ankara'da belediyeye ait ulaşım araçlarını ortalama 2 milyon kişi kullanmakta ve 4 milyon lira gelir elde edilmekteyken, İ.Melih Gökçek bu keyfi kararıyla belediyeyi 4 milyon lira zarara uğratmıştır.

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu süreci, Ülkemizin bugüne kadar geçirdiği en eşitsiz ve adaletsiz seçim olarak şimdiden tarihte yerini almıştır. ‘HAYIR' ya da ‘EVET' propagandası yapmak, kamu kaynakları, bir siyasi görüş için kullanılmadığı müddetçe her partinin demokratik hakkıdır. Diğer türlüsü ne demokratik ne yasal ne de ahlakidir. FETÖ/PDY'ye yıllarca Ankara'da ‘abilik' yapan İ.Melih Gökçek açısından demokratik değerlerin, yasaların ve ahlakın önemli olmadığını biliyoruz ama Ülkemizde hala yargı mercileri ve buralarda ‘yargının tarafsızlığı'nı koruyan hukukçular olduğuna güveniyoruz.

Bile isteye yasaları çiğneyen, dolayısıyla açıkça suç işleyen İ.Melih Gökçek hakkında Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) bulunduğumuz suç duyurusunun yanı sıra savcıların harekete geçmesini bekliyoruz. İ.Melih Gökçek hakkında vakit geçirmeksizin yargısal işlem başlatılmalıdır; bugün yapılmayan işlem yarının Türkiye'sindeki hukuksuzluklara yol vermek anlamına gelecektir.