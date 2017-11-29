Melih Gökçek’in fotoğrafları temizlik dolabında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen ve “Eserleri” bir bir kaldırılan Melih Gökçek’in, fotoğrafları da depoya konuldu. Gençlik Parkı Kültür Merkezi'ndeki duvarda asılı bulunan Gökçek fotoğrafları, temizlik malzemelerinin bulunduğu depoya kaldırıldı. Yıllarca Ankara'yı yöneten Melih Gökçek'in fotoğraflarının tuvalet kağıtlarının arasına konulması ayıplandı.

Tiyatro oyunu izlemek için Kültür Merkezi’ne giden vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, bir zamanlar duvarları süsleyen Melih Gökçek fotoğraflarının, temizlik malzemeleri arasına konulduğu görülüyor. Gökçek'in bir fotoğrafı da daha önce belediye yakınlarındaki çöp tenekesine atılmıştı.

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İZLERİ SİLİNİYOR

23 yıl süreyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve direnmesine rağmen istifa etmek zorunda kalan Gökçek'in Ankara'daki izleri birer birer siliniyor. Yeni Başkan Mustafa Tuna, önce ‘'İsraf'' gerekçesiyle Gökçek'in ‘'Kanal Ankara'' projesini iptal etti.

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Daha sonra da AOÇ kavşağındaki Dinozor maketi ile, Esenboğa yolundaki futbolcu heykelleri kaldırıldı. Bugüne kadar 1 milyar 259 milyon lira harcanan ve tamamlanması için de 741 milyon lira daha gereken Ankapark projesi de askıya alındı. Bu projenin akıbeti şimdilik meçhul…

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Danıştay kararını aşmak için Gökçek tarafında bıyıkları kesilen Ankara kedisi logosunun kullanılmasından da vazgeçilirken. Belediye binası önünde bulunan ve Gökçek'in ‘'Fışkiye'' dediği fıskıyeli havuz da kaldırıldı. Yeni Başkan Tuna, Gökçek'in ‘'Gerek yok'' dediği gece ulaşımını da başlattı. Ankara'da artık 24 saat süreyle belediye otobüsleri sefer yapıyor.