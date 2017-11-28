Melih Gökçek’in futbolcu heykelleri de kaldırıldı

Ankara’da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminden kalan fıskiye ve dinozor heykellerini kaldıran yeni Başkan Mustafa Tuna, şimdi de Esenboğa Havalimanı yolundaki dev futbolcu ve kaleci heykellerini söktürdü. Esenboğa yolu Saray mevkiinde, yol üzerinde bulunan dev futbolcu ve kaleci heykellerinin trafik güvenliğini sıkıntıya soktuğu ve bu nedenle kaldırıldığı açıklandı.

Melih Gökçek, futbolcu ve kaleci heykellerini, 2010 yılında Esenboğa Havaalanı yolu üzerinde bulunan Ankara Spor için yaptırdığı Saray Spor Tesisleri’nin tanıtımı için hazırlatmıştı.

İki heykel yaklaşık 15'er metre boyundaydı.

LALE GERİ GELİYOR

Öte yandan 15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda bulunan ve dün gece yerinden kaldırılan ‘Lale' heykelinin eski yerine konulması kararlaştırıldı. Heykelin figürlü led ekranın tamir ve bakım amacıyla kaldırıldığı, gerekli onarım yapıldıktan sonra tekrar eski yerine konulacağı açıklandı. Meydanda bulunan heykelin uzun bir süredir çalışmayan yaprak figürlü led ekranının, tamir ve bakımının yapılması amacıyla kaldırıldığı, gerekli onarım sonrası tekrar eski yerine konulacağı belirtildi.

GÖKÇEK'TEN ANKETLİ DİNOZOR AÇIKLAMASI

Öte yandan Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde şehre koyduğu ve yeni başkan Mustafa Tuna tarafından kaldırılan dinozor heykeli ile ilgili açıklama yaptı. Gökçek, Twitter hesabından “Ankapark’taki toplam 20 bin metrekarelik dinozor çadırlarına halkın dikkatini çekmek için Atatürk Orman Çiftliği Meydanına koyduğumuz ‘Abelisourus Dinozor’ büyükşehir belediyesi tarafından sökülerek kaldırıldı” dedi.

Gökçek dinozor için 8.6 milyon lira para harcandığının iddia edildiğini ancak bunun doğru olmadığını savunarak bir anket yaptuırmaya da başladı. Gökçek, “Bazı medya kuruluşları ve yazarlar yazılar döşendiler ki sormayın. 8.6 milyon liraya alınan bu dinozora verilen paralar çarçur edilmiş. Tam bir rezalet. Yalan ve algı yönetiminde zirve yapıyorlar. Şimdi size dinozorun fiyatını vereceğim. Ancak önce twit aleminin kanaatini soracağım” diyerek dinozorun fiyatının kaç TL olduğunu sordu.