Melih Gökçek’in son kararı: Gölbaşı İncek’e ‘piyango’

Melih Gökçek’in görevinden istifa etmeden önceki son kararı Gölbaşı İncek’de içinde çocuk bahçesi ve yolların da bulunduğu 60 bin metrekarelik alanın imarının arttırılması oldu. Kararla; söz konusu arazinin imarı 5 misli arttırılıp 2 kat olan yüksek sınırı serbest bırakılarak yoğun bir yapılaşmanın önü açıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayında görevinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, ‘istifa etmeden önceki’ son Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar ile Gölbaşı İncek'de içinde çocuk bahçesi ve yolların da bulunduğu toplam 12 parselden oluşan 60 bin metrekarelik alanın imarı arttırıldı. Tema Planlama Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Şirketi'nin imar değişikliği talebi 13 Ekim 2017 tarihli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme alındı. İnşaat hakkı yani emsal 0.30, yükseklik sınırı 6.50 metre (2 kat) olan parsellerin ticaret ve konut alanlarında emsalin 1.90'a çıkarılması yüksekliğin de serbest bırakılması talep edildi.

KOMİSYON REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ

Taleple ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunda değişiklik ile yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığına dikkat çekildi. İmar mevzuatına, planlama ilke ve esaslarına aykırı teklifin reddedilmesini istendi. Teklif, emsal 1.90'dan 1.50'ye düşürülerek ve toplam inşaat alanının yüzde 5'i kadar ilave ticaret alanının emsal harici verilmesi şartı da eklenerek oylandı. Plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

DEĞİŞİKLİK NE GETİRİYOR?

Buna göre 60 bin metrekarelik alanda yükseklik sınırı olmaksızın 1.50 emsal ile 90 bin metrekare inşaat yapılacak. Bu durumda eski planda 18 bin metrekare olan inşaat alanı inşaat alanı 72 bin metrekare artırılmış oldu. Blokların zemin katındaki ortak kullarım alanları, balkonlar, merdivenler, kat holleri, asansör boşlukları emsal dışı bırakıldı. Yani toplam inşaat alanına dahil edilmeyen bu alanlar ile konut ve ticaret alanları daha da arttırıldı. Şu an boş durumdaki parsellerin etrafında en fazla 2 katlı villa tipi yapılar bulunuyor.