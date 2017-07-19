Melih Gökçek’ten canlı yayında Anıtkabir açıklaması

Anıtkabir'de imar tartışması sürüyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin ardından son açıklama canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek!'ten geldi. Gökçek, "İmar değişikliği filan söz konusu değil. Anıtkabir'in içinde rant nasıl olur. Bu mümkün mü?" dedi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahu Özyurt’un sunduğu Türkiye’nin Gündemi programında Anıtkabir’in imara açılması konusu tartışıldı. Programa telefonla bağlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek konuyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

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Gökçek yaptığı açıklamada, “İmar değişikliği filan söz konusu değil. Anıtkabir’in içinde rant nasıl olur. Bu mümkün mü?

Anıtkabir’in bir sınırı var. Bu sınırın içinde bu konutlar yok. Konutlar SİT alanı içinde kalıyor. Bir Anıtkabir sınırı var, bir SİT sınırı var. Dolayısıyla SİT alanında istediğiniz gibi hareket edemezsiniz.

Bir tarafta Spor alanı var, bir tarafta park var, bir tarafta Anıkabir var diğer tarafta Milli Savunma Bakanlığı’nın 6 tane ayrı ayrı blok lojmanı var. Askeriye diyor ki benim buradaki binalarımdan bir tanesi SİT alanında kalıyor, bunu meşru hale getirin diyor. Biz de memnuniyetle plan notu içerisine alalım bitsin.

İkinci konu askeriye gazinoda, sosyal tesis olarak kullanılan en dipte bir alan var. Burası yıllar önce askeriye tarafından yapılmış. Buradaki gazino ve sosyal tesisimizi sabit kılın. Biz de hay hay sabit kılalım, yeni bir inşaat yapılması üzerine plan notu yok. Bu bölgeleri ancak tamir edebilirsiniz. Ek ilave yok.

Üçüncü kısım 2012 yılında müracaat etmişler gazinonun hemen bitişiğindeki 5 binayı kamulaştıracağız, Anıtkabir’e dahil edeceğiz. Önce Kurul sonra biz evet demişiz. 2017’de askeriye kamulaştırma masrafı getiriyor biz istemiyoruz demiş. Biz de çıkarmışız. Olayın tümü bundan ibaret.”

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek daha önce yaptığı açıklamada, “Milli Savunma Bakanlığı bizden talep etti ve yapıldı. Yapılan da haberde bahsedildiği gibi değil. Anıtkabir sınırları dışında bulunan ve mevcutta park alanı olarak ilan edilmesine rağmen orada bulunan 5 katlı askeri lojmanı resmileştirdik. Yeni bir yapılaşma söz konusu dahi değil. Sadece mevcut askeri lojmanlar resmileşti. Mevcut durum korundu o kadar” demişti