Melih Gökçek’ten çarpıcı itiraf: Fazla uyanıklık yaptım

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Belediye İstasyonu’nda gezerek yetkililerden son bilgileri aldı. Melih Gökçek burada çarpıcı bir açıklamada bulundu ve "Belediye imkanlarıyla bitiremeyeceğimizi gayet iyi biliyorduk ama belki ben burada fazla uyanıklık yaptım, hükümetimize işi yükledim, hükümetimiz de bizi mahcup etmedi sağolsun" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Belediye İstasyonu’nda gezerek yetkililerden son bilgileri aldı. Melih Gökçek burada çarpıcı bir açıklamada bulundu ve "Belediye imkanlarıyla bitiremeyeceğimizi gayet iyi biliyorduk ama belki ben burada fazla uyanıklık yaptım, hükümetimize işi yükledim, hükümetimiz de bizi mahcup etmedi sağolsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 2 gün sonra Keçiören ve Ankara'nın yeni metrosuna kavuşacağını söyleyerek, “Biz burada metroya başlarken Ankara Büyükşehir Belediye imkanlarıyla bitiremeyeceğimizi gayet iyi biliyorduk ama belki ben burada fazla uyanıklık yaptım, hükümetimize işi yükledim, hükümetimiz de bizi mahcup etmedi sağolsun, bitirdi. Güzel sonla inşallah tamamlanıyor. Allah nasip ederse bakanımızdan istirhamımız; Kızılay bağlantımızın ve Çubuk bağlantımızın da bu yıl içerisinde yapılacak ihalelerden sonra bir an önce başlanması. Bu Ankara’nın trafiği için son derece önemli. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz ve bütün vatandaşlarımızı Allah nasip ederse Perşembe günü saat ikide Keçiören Belediyesi önündeki meydanda açılışa bekliyoruz” diye konuştu.

BAKAN ARSLAN’IN AÇIKLAMALARI

Burada konuşan Bakan Arslan, perşembe günü 5 Ocak saat 14.00’da inşallah Keçiören Belediyesi'nin önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla Keçiören Metrosu’nu hizmete sokacaklarını hatırlatarak, “Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Elbette ki Ankaralıları, Keçiörenlileri kendi mutlu günlerinde sevincimizi bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Bugün özellikle Keçiören Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kendi çalışma arkadaşlarım, müsteşarım, genel müdürümüzle birlikte bir kere daha gelelim yerinde bilgi alalım, açılış yapılmadan önce müdahale etmemiz gereken bir şey var mı? Yapmamız gereken bir şey var mı? Onu yerinde görelim diye bir kere daha özellikle de bu istasyonun çok büyük olması hasebiyle Keçiören Belediye İstasyonu’nda böyle bir inceleme yaptık. Herhangi bir aksaklığın olmadığını, herhangi bir eksikliğin olmadığını zaten gördük, Ağustos ayında test sürüşlerine Sayın Başbakanımızın katılımlarıyla başlamıştık, o günden bugüne herhangi bir aksaklık olmadan bütün sistemler 7 istasyon dahil full çalışabilecek duruma gelmiş durumda. Dolayısıyla 5’i itibariyle biz inşallah Keçiören Metrosu’nu hizmete sunmuş olacağız. Ankaralıları Şehitler İstasyonu’ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi’ne kadar 9 istasyon kesintisiz götüreceğiz daha sonra da Atatürk Kültür Merkezi’nde yine Yenimahalle – Batıkent tarafından gelen raylı sistemle de entegre olacak şekilde Kızılay’a kadar taşıyacağız ancak bizim hedefimiz Atatürk Kültür Merkezi’nden Kızılay’a kadar olan bağlantıyı da kesintisiz halde yapmak ki Keçiörenli, Kızılay’a kadar aktarmasız gidebilsin. Onun da inşallah ihalesini hemen bu sene başında yapıyoruz hedefimiz yaklaşık ihale sürecinden sonra 1 ila 1,5 yılda bitirmek ki oradaki tarihi de 2018’in sonu olarak şimdiden deklare edelim. 2018'in sonunda bizim burayı Atatürk Kültür Merkezi'nden Kızılay'a bağlamış olmamız gerekiyor bununla ilgili yapılması gereken her şeyi zaten yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA