Melih Gökçek’ten çok önemli pompalı tüfek iddiası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, halkın silahlandığını ve “pompalı tüfek” aldığını iddia etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, halkın silahlandığını ve “pompalı tüfek” aldığını iddia etti. Melih Gökçek, “Bu kez darbe teşebbüsü kanlı olur ve halk affetmez. Halk deneyimli, vatandaşın pek çoğu kendine, çoluğuna çocuğuna pompalı tüfek almış” dedi. Gökçek FETÖ’cülerin bazı hazırlıkları olduğunu iddia ederek, yeni bir kalkışmanın millet tarafından çok sert bir şekilde bastırılacağını da sözlerine ekledi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamada bulunan Melih Gökçek, halkın silahlandığını belirtip Twitter'dan paylaştığı mesajlarında, “Yapılan iş doğru değil ama realite bu… Bu kez darbe teşebbüsü kanlı olur ve halk affetmez. Sokağa çıkacak darbeci aklını peynir ekmekle yemedi. Üçüncüsü her yerde tedbir alındı… Uçak veya helikopter hemen vurulup indirilir” diye yazdı.

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