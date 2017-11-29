Melike Hatun kimdir, Melike Hatun Camisi nerede sorularının yanıtları kandilin gelmesi ile aranıyor. Ekim ayında açılan Melike Hatun Camisinin Mevlid Kandili gecesi dolması bekleniyor. Peki Melike Hatun Camii nerede? Melike Hatun kimdir? İşte tüm merak edilenler...

İbadete eni açılan Melike Hatun Camii nerede? Melike Hatun kimdir? sorularının yanıtları İslam alemi tarafından merak ediliyor. İnternet üzerinden Melike Hatun’un ne zaman, nerede yaşadığı araştırılıyor. Melike Hatun Camisi 27 Ekim tarihinde ibadete açıldı. Peki nerede? Melike Hatun kimdir? Ne zaman yaşadı? Halk arasında Sultan Hatun olarak da bilinen Melike Hatun ve yeni inşa edilen cami hakkında bilgiler…

MELİKE HATUN KİMDİR?

Kelime olarak Melike; kadın hükümdar ve hükümdar zevcesi gibi anlamlara gelmektedir. Biz de bu noktadan hareket ederek, Melike Hatun’un bir kadın hükümdar mı, yoksa bir hükümdar zevcesi mi olduğu konusunda, arşivlerde yaptığımız araştırmalar sonucunda geniş bir bilgiye rastlayamadık. Ancak Selçuklu döneminde Ankara’ da yaşayan ve Ankara’ lı olan bir Melike Hatun’ un bulunduğunu, Sultan I. Murad dönemine ait (1360 -1389) resmi kayıtlardan öğrenmiş bulunuyoruz.

Daha sonra Tapu Kadastro, Vakıflar ve Başbakanlık arşivlerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda, bu Melike Hatun’ un mezarının Ankara’ da Hacıdoğan (Doğanbey) mahallesinde olduğunu tesbit ettik. Mezarının da kendisi tarafından vakıf olarak bıraktığı bahçesi içerisinde olduğunu öğrendik. Bu mezar önceleri yıkık bir durumda iken, son zamanlarda bazı hayır sahipleri tarafından yeniden yaptırılmak istenmiş ve mezarının baş taşı kabrin içerisinden çıkartılarak baş tarafına dikilmiştir.

22-Tapu Kadastro Genel Md. Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, nr. 558, vr. 76*.

23-TKGM. nr. 558, vr. 3(f.

24-TKGM. 558, vr. 5°; Vakıflar Arşivi, nr. 224 (2/1), sıra. 937-938.

Hürriyet’te yer alan bilgilere göre; Melike Hatun, halk arasında ‘Sultan Hatun' olarak bilinir. En eski tahrir defteri kayıtlarına göre Melike Hatun 14. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi de aslen Ankaralı olan Melike Hatun'un kabri taşçılar sokakta şahsına ait vakıf bahçesinde bulunmaktadır. Varlıklı bir aileden gelen ve bir tasavvuf ehli olan Melike Hatun, Ankara'da birçok eser yaptırmıştır.

MELİKE HATUN CAMİSİ NEREDE?

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Melike Hatun halk arasında Sultan Hatun olarak da bilinir, 14. yüzyılda yaşamıştır. Bu caminin inşasında emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum, Allah kendilerinden razı olsun. Bu eserin Ankara'nın sembollerinden biri olacağına inanıyorum. Melike Hatun'a vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş olacağız. Ayette mescitlere sahip çıkmamız onları ihya etmemiz gerektiği emrediliyor.” dedi.

Ankara Ulus Erbakan Meydanı’nda yer alan Melike Hatun Camisi 27 Ekim tarihinde ibadete açıldı.