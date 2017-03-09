‘Menfez Paşası’ avukatsız kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi davasında sanıkların ara savunmaları alındı. ‘Paşa’ lakaplı sanık Astsubay Zekeriya Kuzu, “Avukatım beni bırakmış. Savunmamı yarın yapacağım” dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili görülen davada savunması alınan Erdoğan'ın eski Başyaveri sanık Ali Yazıcı, “Tutuklu yargılanmak istiyorum” dedi. ‘Çiğli imamı' olarak bilinen ‘Paşa' lakaplı Zekeriya Kuzu ise, “Avukatım beni bırakmış. Savunmamı yarın yapacağım” dedi. Kuzu duruşmada verdiği ilk ifadesinde, “Avukatım görme engelli” demişti.

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Sanık Binbaşı Taner Berber de, “En temel ihtiyaçlarımı şu an devlet karşılıyor. Ben ağaç kökü yiyerek beslenebilirim. Ancak ailemin böyle bir şansı yok. Mal varlığıma konulan tedbir kararının kaldırılmasını istiyorum” dedi.

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Berber, “Vatandaşların bizi protesto etmesini anlıyorum. İlk gün 25-30 kişi geldi. Hafta sonu İçişleri Bakanı Muğla'ya gelmiş. Ondan sonra bizi protesto etmeye gelenlerin sayısı arttı. Protestocuların sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalıyoruz. Başımıza bir şey gelirse sorumlusu İçişleri Bakanıdır. Bizler daha önce duruşmaya takım elbise giyip geliyorduk. Son dönemlerde psikolojik baskı yaratmak için tek tip elbise giymemiz gündeme getiriliyor. Biz mahkemeye takım elbise ile gelmek istiyoruz” dedi. İHA