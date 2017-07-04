Meral Akşener: Ben o defteri kapattım

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, partinin genel başkanlığına aday olacaklara başarılar diledi ve “İnşallah başarılı olurlar. Ben o defteri kapattım” dedi.

Meral Akşener ve Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Yeniçağ yazarı Servet Avcı'nın kızının düğününe katıldı. Akşener, düğünden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haber Erk'in haberine göre; İsim vermeden yeni parti çalışmalarında yer almayacağını söyleyen Sinan Oğan'ı kastederek, “MHP'nin ekimde kasımda olabileceğini düşündüğü, bir hesaplaşma veya kongrede aday olma gibi bir durumda. Ben bu tercihlere saygı duyuyorum. İnşallah başarılı olurlar, genel başkanlığı alabilirler. Çok sevinirim” dedi.

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Bir gazetecinin “Ama siz buna pek ihtimal vermiyor musunuz?” sorusu üzerine Akşener, şunları söyledi:

“Hayır, öyle bir şey diyemem. Ben kendimle ilgili o defteri kapattım.”