Meral Akşener: Bunları kandırmayan kalmamış

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kandırmayanın kalmadığını belirterek, "O gün kanka olanlar kavga ettiler ve sayın cumhurbaşkanı 'Rabbim beni affet, bizi bunlar kandırdı' dedi. Merkel kandırdı, Obama kandırdı, Putin şimdi görüyoruz kandırdı, Esed zaten kandırdı, kandırmayan adam yok. FETÖ terör örgütü kandırdı, PKK kandırdı, HDP kandırdı" dedi.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kandırmayanın kalmadığını belirterek, "O gün kanka olanlar kavga ettiler ve sayın cumhurbaşkanı 'Rabbim beni affet, bizi bunlar kandırdı' dedi. Merkel kandırdı, Obama kandırdı, Putin şimdi görüyoruz kandırdı, Esed zaten kandırdı, kandırmayan adam yok. FETÖ terör örgütü kandırdı, PKK kandırdı, HDP kandırdı" dedi.

Kentin Erenler İlçesi’nde bir düğün salonunda düzenlenmesi planlanan referandum toplantısı salon sahibinin iptal etmesi üzerine Adapazarı’nda bulunan bir düğün salonuna alındı. Polis salonun önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, üstleri aranan kişiler salona alındı. Salonu Türk bayrakları ile dolduran vatandaşlar Meral Akşener’i coşkuyla karşıladı. Meral Akşener kürsüye boynundaki Sakaryaspor atkısı ile çıktı.

Konuşmasında referandumda millet olarak milli irade tecellisi için oy kullanacaklarını belirten Akşener, şunları söyledi:

“Sayın başbakan çıktı dedi ki ‘hayır verenler teröristtir’, burayı şereflendiren sizlerin arasında teröristlerle masaya oturup müzakere edenler var mı? Peki Habur’da davul zurna ile terörist karşılanırken çadır mahkemeleri kurulup, Atatürk resmi ile Türk bayrağı rahatsız olmasınlar diye oradan çıkarılırken, orada bulunan herhangi bir kişi burada var mı? Peki, Oslo’da Türkiye’yi rezil kepaze eden konuşmayı organize eden biri var mı aranızda? Bebek katiline bilge lider muamelesi yapan biri var mı aranızda, sayın Öcalan diyen var mı aranızda? Diyarbakır meydanında Şivan Perver ile birlikte ağlaya ağlaya şarkı söyleyen var mı? Peki Barzani’nin bayrağını yani dünyada hiç kimsenin göndere astırmadığı bayrağı hem Ankara’ya, hem İstanbul’a astıran bir kişi var mı aranızda? Peki Barzani’ye evet propagandası karşılığında Kerkük’ü veren bir kişi var mı aranızda? Ey sayın başbakan demek ki bizim aramızda terörist yok. Eğer terörist ararsanız önce sağınıza solunuza, sonra da aynaya bakacaksınız. Bize hain diyor, Enver Paşa’nıın güzel bir sözü var ‘hainler korkak olur’ diyor, burada cesur insanlar var. Bu arada şimdi yolda gelirken bir bilgi aldık Isparta’da miting yapacaktık, mitingimiz reddedilmiş, ya mili irade tecellisi.”

Organizasyonlarına yapılan saldırılara değinen Akşener, “Salon kiralıyoruz, kira ödeniyor salon sahibini çağırıyorlar diyorlar ya defterlerini getir, ya da bunu iptal et. Sonra adam bize gelip ağlaya ağlaya geliyor diyor ‘abla ne olur yapmayın.’ Diyarbakır’da Nevruz kutlamalarına alanlar açıldı, PKK paçavraları orada sallandı. Niğde de bana toplantı yapma izni verilmedi” dedi.

Her gittikleri yerde gönderilen bir grup gencin gelip kürsüyü yıktığını anlatan Akşener, “O genç kardeşlerimizi gönderenlere sesleniyorum, kendi kardeşlerinizi gönderin ya da kendiniz gelin. Sonra onları ortada bırakıyorsunuz karakoldan almak bize kalıyor. Şu ana kadar baskın yapan çocuklarla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadık” diye konuştu.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirirken, “Bizimle ilgili olarak diyor ki ‘çukura düşerler’. Buzum davamız Türkiye davası. Ama sayın cumhurbaşkanı sizin meseleniz birazcık kendinize ait. Biz çukura bu manada düşmeyiz. Bir de çukura düşmenin mezar anlamında bir manası var. Bizi siz mezarla, ölümle tehdit ediyorsanız size söyleyeceğimiz tek şey şudur; korku ve iman aynı yürekte olmaz, biz imanlı insanlarız” dedi.

BAHÇELİ’YE ELEŞTİRİ

Kendisini kavganın içine çekmek için iftiralar ve hakaretler atılacağını ifade eden Akşener, “Yeryüzünün en kibar, en zarif adamı diye bildiğimiz sayın Bahçeli dün Bursa’da ‘kudursunlar’, yani bize kuduz dedi. Şimdi kuduz olduk, müptezel olduk, hain olduk terörist olduk, olmadığımız bir şey kalmadı. Sabredeceğiz, yolumuzdan ayrılmayacağız. Bu bir seçim değil, parlamenter sistemin kaldırılıp partili cumhurbaşkanının getirilmesidir. Parlamentoya sahip çıkarsanız buna tavır koymuş olacaksınız” dedi.

KANDIRMAYAN ADAM YOK

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kandırmayan adam kalmadığını belirterek, “Merkel kandırdı, Obama kandırdı, Putin şimdi görüyoruz kandırdı, Esed zaten kandırdı, kandırmayan adam yok. FETÖ terör örgütü kandırdı, PKK kandırdı, HDP kandırdı. Şuraya baktığınız zaman bir koca liste kandırdı. Şimdi bugün iyi olduklarıyla, yarın onlar onları kandırmayacakları belli değil. Onun için parlamenter sistemin bu kontrol ve denge mekanizmalarını kalması Türkiye’de yaşayan hepimiz için, Türkiye’nin geleceği için, evlatlarımızın geleceği için çok önemlidir” dedi.

DHA