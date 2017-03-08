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Meral Akşener: Silifke’de yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Mersin'in Silifke İlçesi'nde referandum öncesi 'Hayır' kampanyası çerçevesinde vatandaşlara hitap etmek isteyen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili MHP'li Yusuf Halaçoğlu'nun, ülkücü oldukları öne sürülen bir grup tarafından protesto edilmesine tepki gösterdi.
19:128 Mart 2017
Gündem
Meral Akşener: Silifke’de yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Mersin'in Silifke İlçesi'nde referandum öncesi 'Hayır' kampanyası çerçevesinde vatandaşlara hitap etmek isteyen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili MHP'li Yusuf Halaçoğlu'nun, ülkücü oldukları öne sürülen bir grup tarafından protesto edilmesine tepki gösterdi.

Akşener sosyal paylaşım sitesi adresinden konuya ilişkin, “Sn Özdağ ve Sn Halaçoğlu’na konferans sırasında Silifke’de yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ey demokrasi.. geldiysen kapıya üç kez vur” dedi.

DHA

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Son güncelleme: 19:2408.03.2017
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