Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı!

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Fox TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Akşener, son ankette 'hayır' oylarının yüzde 54-46 oranında önde olduğunu açıkladı.

Fox TV’de İsmil Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katılan MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. “Ben tarafsız bir gazeteci olarak diyorum ki muazzam bir dip dalgası var sizin arkanızda. Güçlü bir gruba hitap ediyorsunuz” diyerek programa başlayan Küçükkaya’nın sorularnı cevaplayan Akşener, “Getirilmek istenen sistem Türkiye’nin hayrına değil ve vatandaş bunu görüyor dedi.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bize yayın organlarının kapalı olduğu bir dönemde siz ikinci kes kapılarınızı bize açıyorsunuz. Buradan çıkıp Isparta'ya gideceğim oradan başka bir programa gideceğim ve toplamda 29 il 35 nokta program yapmış olacağım. Biraz önce sizde gösterdiğiniz Sayın Uçum'un açıklamaları Türkiye'nin hayrına bir açıklama değil. Halk da bunu görüyor zaten. Evet çıkması halinde bu kontrol edilemez güç serbest bırakılmış olacak burada sözüm Sayın Cumhurbaşkanı'na değil tabi ki.

AKP'li vatandaşlar da diyor ki muhtar olamaz dediler biz onu 3 defa başbakan bir defa Cumhurbaşkanı seçtik. Ama elince bu kadar güç yokken bile Davutoğlu'nu görevinden aldı. Göreve geldikten sonra nereler çıkacağını bilemedikleri için çekiniyorlar. Hayır çıkması halinde Cumhurbaşkanı bir yere gitmeyecek. Başbakan'ı bilemem ama ona biz karışamayız. Hayır çıkması durumunda bizim bir koltuk beklentimiz yok dolayısı ile kişisel olmayan bir çalışma ve bunu milletimiz anlıyor.”

“YÜZDE 54 HAYIR ÇIKACAK”

“Aşağı yukarı 54/46 şeklinde hayır çıkacak. Hayır çıkması durumunda Sayın Cumhurbaşkanımız milletle inatlaşmaz siyasi kumaşı buna müsait değil. Uzun süredir bu konu Türkiye'deki değerler üzerinden konuşuluyor. Bu seçimde bir parti seçimi olmadığı için vatandaş bir kulak çekme uyarısı yapacak bu seçimde. Sayın Cumhurbaşkanı'nı vatandaş seçti. Her ne kadar o şu an partili bir Cumhurbaşkanı gibi davransa da milletin talebi ile inatlaşmayacağına kesin eminim.

“Şimdi ben ve diğer MHP aday adayı arkadaşlarım bir buçuk yıldır olağan üstü kurultay talebimizi gerçekleştiremedik. Görüldüğü üzere iktidar tarafından ne kadar engellendiğimi hukukun hiçe sayılmasını herkes izledi. Hayır çıkması durumunda bu hukuk anlayışı son buluş olacak ben buna inanıyorum. Sayın Fatih Portakalı'n programında ben MHP'nin başına gelip partimi iktidara taşıyıp Başbakan olacağım dedim bu söz daha sonra nerelere çekildi.”

“Şayet biz isteğimizi gerçekleştirirsek bu ülkede hukuku işler hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu ülke de liyakat sistemi silindi. Bir aile işletmesine dönen Türkiye'nin bu liyakat sistemini yeniden öğrenmesi gerekecek. İnsanların bana anlattığı Muş'ta ve Bitlis'te Anavatan, MHP vekil çıkarırdı. Bugün bu ortadan kalkmış. HDP Kürt milliyetçiliği yapıyor. AKP'de devletin yüzü olarak orada. İki tarafında vatandaşın derdini dinlemekten uzak ve insanlar orada sıkışmış durumda. Ahlat'ta insanlara tarım teşvikleri verilmemiş referandum sonrasına atılmış.

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“EVET’İN GERİ DÖNÜŞÜ YOK”

Çiğdem Toker'in haberinde Erdoğan'ın açıklaması diyor ki iki partili bir yönetim düşünüyorum. Referandum sonrası MHP'nin mecliste kalabilmesi için ben ve arkadaşlarım çalışıyor. Biz bunun için çalışırken Balgat'ın tepkisi ile karşı karşıya kalıyoruz.”

“Öncelikle şunu söyleyeyim sevgili geçlere seleneyim” diyen Akşener sözlerini şöyle tamamladı:

“Yıllarca biz siyasilerin kavgalarını dinlediler ve sıkıldılar. Sandıkta ne sonuç geleceğini onlar belirleyecek ben onları mutlaka sandığa bekliyorum tabi ki ‘hayır’ demelerini rica ediyorum. Bu ülkeyi tek bir kişinin eline bırakırlarsa artık çok geç olabilir. Hayır dedikleri takdirde diyelim beğenmediler yarın bir gün tekrar evet deme şansları var ama evet çıkarsa böyle bir şansları olmayacak. Bu nedenle herkesi sandığa gidip ‘Hayır’ demeye çağırıyorum”