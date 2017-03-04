Meral Akşener: Türkiye’de asılan paçavraya bakakalırsınız!

MHP'li muhalif Meral Akşener, Kürdistan bayrağının İstanbul'da göndere çekilmesi sonrası Devlet Bahçeli'nin hükümete restiyle ilgili konuştu.

MHP’li muhalif isim Meral Akşener, Atatürk Havalimanı’nda Mesud Barzani’nin ziyareti sırasında göndere çekilen Kürdistan bayrağı sonrası Devlet Bahçeli’nin hükümete yönelik yaptığı eleştiriler için : “Malum #bayrak konusunda Sn Bahçeli’nin “restine” cevabın ne olacağını bekledim. Cevap; “tercihimiz Barzani” oldu. Tam bir istiskal. Yazık!!” dedi.

Akşener ayrıca sosyal medyada “Habur’u,Oslo’yu,Dolmabahçe’yi,Peşmerge’nin üç gün boyunca davul zurnayla geçişini unutursanız Türkiye’de asılan paçavraya bakakalırsınız.” diyerek AKP’nin 15 yıllık iktidar dönemindeki ‘çözüm süreci’ politikalarını ve MHP’nin bu politikalar karşısında suskun kalmasını eleştirdi. Bugün referandum için konferans veren MHP’li muhalif Sinan Oğan’a yapılan saldırıyı “Sn Sinan Oğan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.Referandumda evet diyenlere herşey mübah,hayır deme hakkını kullanana saldırı.” sözleriyle kınadı.

Sn Sinan Oğan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.Referandumda evet diyenlere herşey mübah,hayır deme hakkını kullanana saldırı. — Meral Akşener (@meral_aksener) 4 Mart 2017

Malum #bayrak konusunda Sn Bahçeli’nin “restine” cevabın ne olacağını bekledim. Cevap; “tercihimiz Barzani” oldu. Tam bir istiskal. Yazık!! — Meral Akşener (@meral_aksener) 4 Mart 2017