Meral Akşener’den ‘AKP’li 50 başkan’ iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara' nın bütün belediyelerini kazanacaklarına yönelik il başkanın söz verdiğini söyleyerek, "Niye alacağız biliyor musun, en büyük hırsızlıklar belediyelerde olduğu için alacağız. Şu anda basında okuduğumuza göre, AKP'ye mensup 50 belediyenin bu sebepten istifa ettirileceği konuşuluyor" dedi.

İYİ Parti Ankara İl Binasının açılışı için tören düzenlendi.

Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miting havasında gerçekleşen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Ardından kürsüye çağrılan Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara’da ki tüm belediyeleri alacaklarına dair il başkanının söz verdiğini hatırlattı. Akşener, “Niye alacağız biliyormusun, en büyük hırsızlıklar belediyelerde olduğu için alacağız. Şu anda basında okuduğumuza göre, AKP’ye mensup 50 belediyenin bu sebepten istifa ettireceği söyleniyor. Ben buradan sormak istiyorum. Bu imar rantına göz yumdunuz. Vatandaş söylenmeye başladı. Şırnak’ta da Edirne’de de aynı sorun var. Bütün bunlara baktığımızda Bitlis’in genci de işsiz, Mardin’in de. 300, 500, 7000 işçi çalıştıran fabrikalar birer birer özeleştirilmişler, kapatılmışlar” dedi.

BÜYÜME RAKAMLARI

Konuşmasında, “Bütün bunların neticesinde öğrendik ki 11.1 büyümüşüz” diyen Akşener, şöyle konuştu: “Başbakan çıktı dedi ki; işadamlarına “Her seferinde 2 işçi alacaksınız” Eee Hani 11.1 büyümüştük bu büyümede bu kadar işsiz olur mu? Bizim cebimizde bir büyüme oldu mu? Hayır. Aranızda gemicik sahibi olan analar var mı?”

“KUDÜS BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Kudüs’ün kendileri açısından çok önemli bir yer olduğunu söyleyen Akşener, konuşmasına şöyle devam etti: “Şimdi bu arkadaşlara sormak isterim. Esma için ağlıyordunuz. Peki kardeşim bu Rabia nerede kaldı. İsrail ile oturdunuz, pazarlık sofrasında bırakıp geldiniz. Esma’yı da bıraktınız, Rabia’yı da bıraktınız. Hani bir Gazze vardı. Ziyaret edilecekti, o Gazze’nin adını bu muhteremlerin ağzından duyan var mı, yok. Ne oldu Gazze’ye. Gazze’yi Mısırla, İsrail, ABD ile oturdukları müzakere masasında bırakıp geldiler. Trump kardeşti, reyizti. Sonra ne oldu, Trump Kudüs’ü ABD’nin tanıdığı Başkent haline getirdi. Büyükelçiliği oraya taşıyacağını söyledi. Ben Sayın Erdoğan’ın Kudüs için söylediklerini yerine getirmesini bekliyorum. Hadi bakalım. Ey İsrail yaptınız. Kardeşim bu Ey’in sonu ney. Kürecek’in kapatılmasımıdır, Kudüs’e derhal bir büyükelçi atanmasımıdır, belki bilmiyor olabilirler. Buradan uyaralım. Ek bir kararname ile hemen imzasını atarak derhal Kudüs’e bir büyükelçi atayabilirsiniz. Atadığınız takdirde söz veriyorum sizi alkışlayacağız. Hadi atayın da görelim”

“RIZA ZARRAB UÇTU GİTTİ”

ABD’de tanık olan yargılanan Rıza Zarrab için iki nota verildiğini söyleyen Akşener, “Rıza kalkıp tıkır tıkır gidiyor. Nasıl bir devlet anlayışınız var ki tıkır tıkır gidiyor sizin istihbarat kurumlarınız uyuyor. E bizi izliyorlar. İşleri çok yoğun. Hepimizi sırayla izliyorlar. Onun için işleri çok yoğun. Rıza Zarrab uçtu gitti” diyerek sözlerini tamamladı. DHA