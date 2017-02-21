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Meral Akşener Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi

Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında MHP'li muhaliflere yönelik sözlerine Meral Akşener yanıt verdi. Akşener, 'Toplayın kurultayı alın boyumuzun ölçüsünü' dedi.
14:2621 Şubat 2017
Gündem
Meral Akşener Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi
Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında MHP'li muhaliflere yönelik sözlerine Meral Akşener yanıt verdi. Akşener, 'Toplayın kurultayı alın boyumuzun ölçüsünü' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü TBMM grup toplantısında, “Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim. 1990’lı yıllarda merhum Başbuğumuzu kurultay salonlarına sokmamak, MHP’yi ele geçirmek, davamızın haysiyetini gölgelemek için oyun içinde oyun kuranlar, şimdi kalkmışlar Türk milliyetçisi maskesiyle yine film çeviriyor, yine sahne alıyorlar” dedi.

MHP’li muhaliflerin hafta sonu yaptığı toplantıyı da isim vermeden eleştiren Bahçeli’ye, Meral Akşener’den yanıt geldi. Akşener, Bahçeli’nin konuşmasının ardından attığı tweet’te, “Haydi kurultayı toplayın ve boyumuzun ölçüsünü alın. Biz delegelerin iradesine razıyız. Ya siz?” dedi.

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Son güncelleme: 15:3321.02.2017
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