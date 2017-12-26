Meral Akşener’den Erdoğan’a Twitter’dan sert mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan'a "Sevakin Adası'nı bize tahsis edin, restore edelim" teklifinden bulundu. Erdoğan'a CHP'nin ardından İYİ Parti'den tepki geldi. Genel Başkan Meral Akşener "El âlemin adasını istiyorsun da, bizim 18 adamız işgal altında, bunun hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyaretinde Hartum Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Sudan yönetimine “Sevakin Adası’nı bize tahsis edin, restore edelim, tarihi şanına layık hale getirelim” diye seslendi.

Erdoğan’ın bu tekllifine İYİ Parti’den de tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Sudan'da bir ada varmış, Erdoğan “Onu bize verin restore edelim” demiş. El âlemin adasını istiyorsun da, bizim 18 adamız işgal altında, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yunanlar “Sıkıysa gelin alın” dedi; çıt yok. Onlar suskun ama merak etme az kaldı; geliyoruz, sıkıysa sen verme!

“BİZİM HAYVANCILIĞIMIZ NE OLDU?”

Sudan'dan hayvan ithalatı için anlaşma yapılmış. Peki, bizim hayvancılığımız ne oldu? Tarım gibi o da bitti! Neden gerekli teşvikleri yapmak yerine ithalata yöneliyorsunuz? Neden dünya ile rekabet edecek bir et, süt üretimimiz yok? İYİ Parti'nin ilk hedefi bu sorunları çözmektir.”

“HARAM ZIKKIM OLSUN”

Akşener bir başka tweet’inde ise şunları yazdı:

“Yandaş kayıracağım diye 350 milyon Euro'luk köprüyü 1 milyar Euro'ya verir, o paradan da cebinize pay ayırırsınız. Dolar bazlı ödeme ve hazine garantisi verir, sonra da zararı vergiyle, zamla bu aziz milletin sırtından çıkarırsınız. Haram zıkkım olsun!

TAŞERON İŞÇİLERİN DURUMU

Taşeron işçilerin kadroya alınması doğrudur, ama zaten bütün partiler bunu istiyor; getirsenize Meclis'e. Şimdi de bu işçi alımına mülakat getirdiler. AKP'den kâğıt getirmeyen adamın alınması mümkün mü? Hayır. Dürüst olun, yandaş kayırmayın. Kul hakkı yiyorsunuz, kul hakkı!”

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