Meral Akşener’den Hollanda krizine ‘Keçi adalı’ yorum! 

Meral Akşener, Hollanda krizine 'Keçi Adası'ndan baktı. Akşener, 'Keçi adasına Yunan Cumhurbaşkanı gitti. Bizden kimse gitmiyor. Neden? Çünkü orada seçmen yok dedi.

Meral Akşener, Hollanda krizine 'Keçi Adası'ndan baktı. Akşener, 'Keçi adasına Yunan Cumhurbaşkanı gitti. Bizden kimse gitmiyor. Neden? Çünkü orada seçmen yok dedi.

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, HAYIR kampanyalarına devam ediyor. Kürsüye çıktığı anda yaptığı konuşmalar sosyal medyada dönmeye başlıyor.

Akşener, Hollanda krizine farklı bir boyuttan baktı. Akşener, Avrupa’daki ülkelerin yasaklamasına rağmen oraya gitmeye çalışan AKP’lilere ‘Keçi Adası’ üzerinden eleştirdi. Akşener, Keçi Adası’nın mülkü, tapusu Türkiye’ye ait.

Muğla’dan yüzerek geçilebilecek bir mesafede. Oraya, Yunan Cumhurbaşkanı çıktı. Niye adaya Erdoğan, Başbakan, bakan gitmiyor? Çünkü orada seçmen yok dedi.