Meral Akşener’den ilginç ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’ yorumu

İçişleri eski Bakanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı sistemi ve TBMM'de oylanan anayasa değişikliği teklifine vurgu yaparak, “Tek bir kişiye bu kadar yetkiyi nasıl veriyorsunuz Oraya seçilen kişiyi öldürmeye mi niyetlisiniz kardeşim Bu kadar işi bir kişi nasıl yapacak" dedi.

İçişleri eski Bakanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı sistemi ve TBMM'de oylanan anayasa değişikliği teklifine vurgu yaparak, “Tek bir kişiye bu kadar yetkiyi nasıl veriyorsunuz Oraya seçilen kişiyi öldürmeye mi niyetlisiniz kardeşim Bu kadar işi bir kişi nasıl yapacak" dedi.

Bir süre önce MHP’den ihraç edilen İçişleri eski Bakanı Meral Akşener, Milliyetçi Meslek Adamları Birliği Derneği’nin düzenlediği ‘Milli İradenin Önemi’ konulu konferansa katılmak üzere Antalya’ya geldi. Yarın gerçekleştirilecek konferans öncesinde The Marmara Otel’de verilen yemekte dernek üyeleri ve destekçileriyle bir araya gelen Akşener, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘ARANIZDA FETÖ’CÜ VAR MI’

Çoğunluğu kadınlardan oluşan katılımcılar, Akşener salona girdiğinde, ‘Meral başbakan’ sloganlarıyla ayakta bir süre alkışladı. Kalabalığı selamlayan Akşener, daha sonra kendisine ayrılan masaya geçti. Masanın çevresinde oturanların, korumalar da dahil tamamının kadın olması dikkati çekti. Meral Akşener, konuşmasına başlamadan önce salondakilere seslenerek, “Çeşitli iftiralarla karşılaşacağımız için baştan sorayım. Aranızda FETÖ’cü var mı Sizi buraya silah zoruyla mı getirdik Delegelerimiz ve başka şehirlerden gelen arkadaşlarımız var. Sizi zorla mı getirdik, sizin finansmanınızı FETÖ’cüler mi karşıladı Önceden bu soruları sorduk ve kayda aldık” dedi.

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ANAYASA TASLAĞI TARTIŞMALARI

Meral Akşener daha sonra yaptığı konuşmada, TBMM’de oylanan anayasa taslağını değerlendirdi. ‘Hayır’ oyu veren milletvekillerine de teşekkür eden Akşener, parlamenter sistemin 150 yılda kendisini düzelterek bugünkü haline geldiğini belirtti. Meral Akşener, şöyle konuştu:

“Bir kişi istedi diye; birden, apar topar, yangından mal kaçırır gibi bir taslak Meclis’e geldi. Adı sözde cumhurbaşkanlığı. Başkanlık deseniz, başkanlık değil, cumhurbaşkanlığı deseniz, o da değil. Ne kadar yetki varsa tek bir kişinin elinde toplanacak. Buradaki özne Recep Tayyip Erdoğan gösterilmekle birlikte, kesinlikle kendisini özneye koyarak konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Rahmetli anneannemin bir sözü vardı, ‘Kul kurar, kader gülermiş.’ Şayet Meclis’ten geçip daha sonra milletten de geçerse 2019’da sayın Cumhurbaşkanının seçilip seçilmeyeceğini bilmiyoruz. Kul kurar, kader gülermiş.”

‘SEÇİLEN KİŞİYİ ÖLDÜRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ’

Yeni sistemle birlikte bütün yekinin tek kişinin elinde olacağına vurgu yapan Akşener, “Tek bir kişiye; Meclis’i feshetme yetkisi, milletvekillerini seçme yetkisi, Anayasa Mahkemesi üyelerini atama yetkisi, HSYK üyelerini ve bürokrasiyi atama yetkisi verilecek. Oraya seçilen kişiyi öldürmeye mi niyetlisiniz kardeşim Bu kadar işi bir kişi nasıl yapacak” dedi.

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‘EKONOMİ YERE ÇAKILDI’

Akşener, Türkiye’yi yönetenlerin milli iradeye saygı duymadığını da iddia ederek, anayasa taslak metnini eleştirmek için televizyon kanalarına çıkmak istediklerini, ancak televizyon kanallarının ‘Sizi FETÖ’den içeri atarız’ şeklinde tehdit edildiğini öne sürdü.

Geçmiş siyasi döneme de vurgu yapan Meral Akşener, 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in döneminde ekonominin uçtuğunu, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül zamanında ise ekonominin patinaj yaptığını, 12’nci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zamanında ise ‘Ben dedim oldu, ben isterim olur’ mantığı nedeniyle ekonominin çakıldığını söyledi.

‘SURİYE KONUSUNDA DA KANDIRILMALARI YAKINDIR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 17-25 Aralık operasyonları sonrası ve paralel yapı ile mücadelesi sırasında ‘kandırıldık, aldatıldık’ sözlerini kullandığını kaydeden Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

“HDP seçimlerde ‘Seni Başkan yaptırmayacağız’ deyince Erdoğan; açılımı, görüşmeleri kaldırdı. Ve ‘Allah bizi affetsin kandırıldık’ dedi. Kandırılmak, bu ülkenin yöneticileri için çok vahim bir iştir. Önüne gelen nasıl kandırır sizi kardeşim. Bu durum cezai ehliyetin sorgulanmasını gerektirir. PKK kandırdı, FETÖ kandırdı, şimdi Suriye politikası var. Önce Esad’dı, sonra Esed oldu. Şimdi yeniden Esad’a doğru gidiyor. Anlaşılıyor ki Suriye konusunda da kandırılmaları yakındır. Sizi herkes kandırıyor, ama bu milletin evlatları bedel ödüyor.”

DHA