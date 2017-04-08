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Meral Akşener’den Türkeş’in kabrine ziyaret

Referandumda "hayır" kampanyası yürütmek adına Anadolu'yu dolaşan Meral Akşener, Ankara'da düzenlediği toplantı öncesi MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulunarak dua etti.

11:108 Nisan 2017
Gündem
Meral Akşener’den Türkeş’in kabrine ziyaret
Referandumda "hayır" kampanyası yürütmek adına Anadolu'yu dolaşan Meral Akşener, Ankara'da düzenlediği toplantı öncesi MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulunarak dua etti.

Sabahın erken saatlerinde Beştepe’deki Türkanıta gelen Meral Akşener, mezara kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Mezar başında dua  eden Akşener “Ebediyete intikalinin 20. yılında manevi vazifemizi yerine getirmek üzere Başbuğumuzun huzurundayız. Türk devlet ve siyaset hayatında önemli izler ve eserler bırakan Alparslan Türkeş’i anlamak, onun eserlerine sahip çıkmak, hedef ve ideallerine ulaşmak için mücadele etmek her Türk Milliyetçisinin vazgeçilmez görevidir. Kendisini şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Bu vesile ile aziz milletimize yaptığı hizmetlerle tarihe kazınmış tüm devlet ve siyaset adamlarını da saygı ile yad ediyorum. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun” dedi.

Meral Akşener'e Dervişoğlu da eşlik etti.

Meral Akşener’e Müsavat Dervişoğlu da eşlik etti.

Meral Akşener’e ziyareti esnasında Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da eşlik etti. Akşener daha sonra saat 15.00'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki “Demokrasilerde Milli İradenin Önemi” konulu konferansa katılmak üzere buradan ayrıldı.

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Son güncelleme: 12:1408.04.2017
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