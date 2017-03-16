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Meral Akşener’in Niğde toplantısı yasaklandı

Çanakkale'de düzenlediği toplantıda elektrikleri kesilen ardından afişleri saldırıya uğrayan MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in toplantısı Valilik tarafından yasaklandı.
16:4816 Mart 2017
Gündem
Meral Akşener’in Niğde toplantısı yasaklandı
Çanakkale'de düzenlediği toplantıda elektrikleri kesilen ardından afişleri saldırıya uğrayan MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in toplantısı Valilik tarafından yasaklandı.

Niğde’de 20 Mart 2017 Pazartesi yürürlüğe gidecek olan 7 gün sürecek yürüyüş, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, konferans, panel ve bildiri dağıtma yasağı 21 Mart 2017 Salı günü Saray Düğün Salonunda yapılacak olan ve Meral Akşener’in katılacağı toplantıyı da etkiledi. Balkan Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği ve Meral Akşener’in katılacağı toplantının yasaklandığı Valilik tarafından bir yazı ile derneğe bildirildi. Ayrıca yazıda bilbordlarda asılı afişlerinde kaldırılması da istendi. (DHA)

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Son güncelleme: 16:5816.03.2017
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