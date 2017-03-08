Mersin Baro Başkanı’ndan tepki çeken hareket

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle düzenlediği basın toplantısı skandal bir olaya sahne oldu. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle düzenlediği basın açıklamasında Baro Başkanı Ali Er, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi Şilan Türk'ü konuşma yaptığı sırada kürsüden iterek müdahale etti. Salon bir anda karıştı.

Mersin Barosu Başkanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Mersin Adliye Sarayı içindeki baro başkanlığında basın açıklaması düzenledi. Çok sayıda avukatın katıldığı açıklamada, Mersin Barosu Başkanı Ali Er, 8 Mart ve referandum sürecine ilişkin iki ayrı açıklama yaptı. Er, açıklamasının ardından Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin hazırlanan metni okuması için Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nde görevli Avukat Gözde Göçer'i kürsüye davet etti. Bu sırada kürsüye çıkan Kadın Hakları Merkezi Üyesi Avukat Şilan Türk, bir açıklama yapmak istedi. Kadın Hakları Merkezi olarak istifaya zorlandıklarını ileri süren Türk'ü, Baro Başkanı Er kürsüden itti.

Bir grup kadın avukat da bu olaya tepki gösterdi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların engellenemeyeceğini belirten grupla salonda bulunan diğer avukatlar arasında tartışmalar yaşandı. Açıklama yapmak isteyen kadın avukatların siyaset yapmakla suçlandığı tartışmalarda, bir kadın avukatın, gruba “Siz siyaset yapıyorsunuz. Sizin gibi meslektaşlarım olduğu için utanıyorum. Birilerinin kuklasısınız” diye bağırdı. Açıklama yapmak isteyen gruptan bir kadın avukat ise “Siyaset yapacağını nereden biliyorsun? Daha ne okuyacağını bilmiyorsun. Karşı çıkamazsın” diyerek tepkisini dile getirdi.

Siyaset yapmadıklarını belirten ve Kadınlar Günü’nde kadınların kürsüden indirilemeyeceğini söyleyen grup, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınları buradan indirmeyin. Burası bütün avukatlara aittir” diyerek Baro Başkanı Er'den 5 dakikalık konuşma izni vermesini istediler. Tartışmaların uzaması üzerine salondakileri yatıştırmaya çalışan ve mikrofondan herkesin yerine oturmasını isteyen Başkan Er, daha sonra Av. Şilan Türk'e açıklamasını yapması için izin verdi.

Kadın Hakları Merkezi Başkanı ve üyeleri görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı

Av. Türk, Kadın Hakları Merkezi üyeleri olarak arkadaşları adına istifa mektubunu paylaşacağını söyledi. “Ben bunu paylaşırken hiçbir siyasi amaç, taraf gütmeden paylaşacağım” diyen Türk, daha sonra istifa mektubunu okudu. Türk, her yıl 8 Mart kapsamında okunması teamül haline gelen Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'nun (TÜBAKKOM) hazırladığı ve bütün barolarda aynı gün okunan basın açıklaması metninde geçen “Son 10 yılda artan şiddetin kararlı bir devlet politikası olarak uygulanmaması” ve “Şiddetin her türlüsüne hayır” ibarelerinin siyasi olduğunu ve değiştirilmesinin istendiğini ifade etti. Metinde geçen ve büyük harfle yazılan ‘hayır' kelimesini küçük harfle yazmayı ve ‘son 10 yılda' ibaresini ‘son yıllarda' olarak değiştirebileceklerini bildirmelerine rağmen Baro Başkanlığı'nın tavrının değişmediğini öne süren Türk, daha önce de bu tür bir müdahale yaşadıkları ve müdahalelerin devam edeceği endişeleri nedeniyle istifa kararı aldıklarını belirterek, “Bu sebeple Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeliğimizden istifa ediyoruz” dedi.

Baro Başkanı Er: “Evet' de olsa aynısını yapardım, ‘hayır' da olsa aynısını yapardım”

Açıklamanın ardından konuşan Baro Başkanı Er ise TÜBAKKOM'un Türkiye Barolar Birliği'nin üzerinde bir kurum gibi hareket ettiğini, hazırladığı metnin günün anlam ve önemine uygun olmadığını dile getirdi. Salondakilere metni gösteren Er, “Metinde bir sıkıntı yok. Sadece gündemde ‘hayır' kelimesi büyütülerek basına dağıtılması isteniyor. ‘Küçültün’ dedik, yapmadınız. ‘Hayır'ı büyüterek şu gündemde, şu ortamda. ‘Hayır'ı biz her şekilde kabul ederiz. Neden ‘hayır'ı büyütüyorsunuz şu gündemde? Niye barolara baskı yaparak bunu okutma gereği duyuyorsunuz? Baroların üzerinde bir kuruluş değil TÜBAKKOM. Metinde hiçbir sıkıntı yok. Sadece ‘hayır’ kelimesinin büyük olması, gündemde olan bir konu, hassas bir konu. ‘Evet' de olsa aynısını yapardım, ‘hayır' da olsa aynısını yapardım. Buradaki mesele ‘hayır'ın büyük olması. Kimse barolara bu metni dayatamaz. Bu konularda Barolar Birliği'ne de bağlı değildir, kendi bağımsızlıkları vardır. İstediği metni paylaşabilirler. Herkes vicdanına elini atarak, herkes bunu görecek ve ‘bu ‘hayır’ı niye büyüttünüz' diyecek. ‘Hayır’ı küçük yazsalar bir sıkıntı yok. Başkanınız ‘düzeltip geliyorum' dedi ama ondan sonra gelip bu istifayı verdi. Özellikle Kadınlar Haftası ve Günü olması dolayısıyla bugün istifa etmeniz hiç şık değil” diye konuştu.

Daha sonra Av. Gözde Göçer, Kadın Hakları Merkezi adına hazırlanan 8 Mart açıklamasını okudu. Kadın Hakları Merkezi Başkan ve üyelerinden oluşan 12 kişinin bu görevlerinden istifa ettikleri öğrenildi.