Mersin Büyükşehir’de Bylock şoku

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ayhan Eker’i cep telefonundan arayan ve kendilerini savcı olarak tanıtan bir kişi, Eker'den kurumda görevli personelin özlük dosyalarını 'FETÖ soruşturması yapıyoruz' diyerek istedi. Eker de kurumda kadrolu 2 bin 800 personelinin özlük dosyası bilgilerini hemen arandığı numaraya WhtapsApp üzerinden gönderdi. Şahısların dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Belediye de trajikomik olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ayhan Eker’i cep telefonundan arayan ve kendilerini savcı olarak tanıtan bir kişi, Eker'den kurumda görevli personelin özlük dosyalarını 'FETÖ soruşturması yapıyoruz' diyerek istedi. Eker de kurumda kadrolu 2 bin 800 personelinin özlük dosyası bilgilerini hemen arandığı numaraya WhtapsApp üzerinden gönderdi. Şahısların dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Belediye de trajikomik olayla ilgili soruşturma başlattı.

7 Mart günü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ayhan Eker'i, cep telefonundan arayan ve adının Mustafa olduğunu söyleyen kişi, Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarının haberleşme ağı olarak kullandığı Bylock araştırması için, personelin tamamının TC kimlik ve cep telefonu numarasını içerir listenin güncellenerek acilen verilmesini istedi. Daire Başkanı Eker hiçbir araştırma yapmadan ve resmi bir yazı da istemeden kadrolu 2 bin 800 memur ve işçinin bilgilerini cep telefonu ile WhatsApp üzerinden ilgili kişiye geçti. Arkasından emniyet bünyesinde yaptırdığı araştırmada ise bu isteğin herhangi bir bir resmi makamdan yapılmadığı ortaya çıktı. Telefon kaydının Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde çıktığı ve sahte belgelerle edinildiği anlaşıldı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, personel bilgilerinin ele geçirilmesiyle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca da açılan idari soruşturmanın devam ettiğini söyledi. (DHA)