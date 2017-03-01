Mersin’de selde kaybolan Sultan Uncu’nun cesedi 650 kilometre öteden çıktı!

Mersin'de aşırı yağışlar sonrası şehri esir alan sel sularında kaybolan Sultan Uncu'nun cansız bedeni 25 gün sonra 650 kilometre uzakta bulundu. 2 yaşındaki Miray'dan ise henüz bir haber yok.

Mersin'de aşırı yağışlar sonrası şehri esir alan sel sularında kaybolan Sultan Uncu'nun cansız bedeni 25 gün sonra 650 kilometre uzakta bulundu. 2 yaşındaki Miray'dan ise henüz bir haber yok.

Mersin'de 29 Aralık 2016 günü yaşanan sel felaketinde 2 yaşındaki Miray'la birlikte kaybolan 25 yaşındaki Sultan Uncu'nun acı akıbeti, DNA testiyle ortaya çıktı. Kenti felç eden sel suları, Toroslar İlçesi'nde Serkan ve Fatma Genç çiftinin otomobilini de yuttu.

Yalınayak Deresi'ne sürüklenen araçtan genç çiftin cansız bedenleri çıktı ama kızları Miray ile komşuları Sultan Uncu bulunamadı. Günler süren aramalardan sonuç alınamayınca, bir süre sonra çalışmalar da durdu.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA

Habertürk’ten Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut imzalı haberine göre; Minik Miray ve Sultan'dan ümit kesilirken 22 Ocak 2017'de olayın yaşandığı bölgeden 650 km ötede, Muğla Dalaman'a bağlı Kapukargın Mahallesi Lakos Koyu'nda balık tutan vatandaşlar bir kadın cesedi buldu.

Tanınmaz halde olduğu için kimliği tespit edilemeyen ceset, kimsesizler mezarlığına gömüldü. Cesedin kayıp Sultan Uncu'ya ait olabileceğini düşünen yetkililer, Uncu ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yaptı.

Ve acı gerçek ortaya çıktı; 25 gün sonra denizden çıkan ceset Sultan Uncu'ya aitti.

MİRAY'DAN HABER YOK

Yetkililer Sultan Uncu'nun eşi Saim Mustafa Uncu'yu arayarak bilgi verdi. Uncu, denizde yaklaşık 650 kilometre sürüklenen eşinin cenazesini almak üzere Muğla'ya gitti.

Kayıp olan 2 yaşındaki Miray'a ait iz hâlâ bulunamadı.