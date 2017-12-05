Mersinliler Kitap Fuarında Yılmaz Özdil’e akın etti

Ülkemizde herkesin dile getirdiği 'Kitap okumuyoruz' söylemleri Mersin'de yalanlandı. Geçtiğimiz hafta sonu Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenen kitap fuarına binlerce kitapsever akın etti. Fuarda yazarımız usta gazeteci Yılmaz Özdil'e kitap imzalatmak isteyen kitapseverler kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Mersinliler hafta sonu Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenlenen kitap fuarına akın etti. Fuarda imza günü düzenleyen yazarımız Yılmaz Özdil’e ise büyük bir ilgi vardı. Özdil, kitapseverlerle buluşup ‘Sen Kimsin’, ‘Adam’ ve ‘Kadın’ kitaplarını imzaladı. Fuar alanına akın eden sevenleri, Özdil’e kitaplarını imzalatmak için saatlerce bekledi. Hayranları ile yakından ilgilenen ve zaman zaman sohbet eden Özdil, bol bol fotoğraf çektirdi.