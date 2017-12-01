Neçirvan Barzani Türkiye’de

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, 25 Eylül'de yapılan referandumunun ardından ilk kez Türkiye'ye geldi.

Barzani, Kuzey Irak hava sahasının kapalı olması nedeniyle Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaparak, uçakla Şırnak Şerefettin Elçi Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket etti.

Kuzey Irak’ta, geçen 25 Eylül günü yapılan ‘bağımsızlık referandumu’ sonrası merkezi Irak yönetiminin aldığı yaptırım kararları üzerine IKBY’nin hava sahası uçuşlara kapatılmıştı. IKBY Başbakanı Barzani, referandumun ardından Türkiye’ye ilk kez geldi. Güvenlik önlemleri alınarak, gizlilik içinde, sabah saatlerinde Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Barzani, kara yoluyla Şırnak’ın Silopi ve Cizre ilçelerinden geçerek, İdil ilçesi yakınlarında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı’na geldi. IKBY Başbakanı Barzani, havalimanında kendisini bekleyen özel uçakla İstanbul’a hareket etti. Neçirvan Barzani’nin İstanbul’dan da yurt dışına uçağı belirtildi. (DHA)