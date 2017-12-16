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Mesut Yılmaz’ın acı günü: Büyük oğlu Yavuz intihar etti

İSTANBUL'da eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü olarak bulundu. Olayın intihar olduğu öne sürüldü.

Tugay SADAY
11:2916 Aralık 2017
Haberler Gündem
Mesut Yılmaz’ın acı günü: Büyük oğlu Yavuz intihar etti
İSTANBUL'da eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü olarak bulundu. Olayın intihar olduğu öne sürüldü.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’ın hayatını kaybettiği olay sabah saatlerinde ortaya çıktı. İddiaya göre ailesi yurtdışında olan Yavuz Yılmaz,  evde tek kalıyordu. Sabah saatlerinde koruma polisler Beykoz Vilları’ndaki evin kapısını çaldı açan olmadı. Koruma Polisleri Yılmaz’a telefonlada ulaşamayınca, çilingir çağırıldı. Kapı çilingir yardımıyla açıldı. İçeriye giren polisler,  Yılmaz’ı kanlar içerisinde buldu. Yavuz Yılmaz’ın hayatını kaybettiği anlaşılınca Emniyet’e bilgi verildi.

FOTO:Depophotos -Arşiv Yavuz Yılmaz (ayaktaki) Mesut Yılmaz Berna Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan birisiydi.

FOTO:Depophotos -Arşiv Yavuz Yılmaz (ayaktaki) Mesut Yılmaz-Berna Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan birisiydi.

İNTİHAR İDDİASI

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü olay yerine sevk edildi.

Yavuz Yılmaz 38 yaşındaydı...

Yavuz Yılmaz 38 yaşındaydı…

Yapılan ön incelemede, Yavuz Yılmaz’ın başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.  Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü dile getirildi.

(ayrıntılar geliyor)

Son güncelleme: 11:5316.12.2017
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