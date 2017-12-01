Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmini verilerine göre, Aralık ayının ilk haftasında İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi’nde ve İstanbul’da, yağışlı havanın etkisiyle batı bölgesinden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIK DÜŞECEK

Açıklanan haftalık hava tahmin raporlarına göre ise İstanbul’da hafta sonu güneşli havanın yaşanacağı tahmin ediliyor. Ancak 4 Aralık Pazartesi günü itibariyle İstanbul, yağışlı havanın etkisine girecek. 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul’un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Meteoroloji haritasındaki dikkat çeken önemli bilgi ise 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul’un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur beklenmesi. Gelecek hafta çarşamba günü hava sıcaklığının İstanbul’da, 7 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.

Uzmanlar, İstanbul’daki vatandaşların ve sürücülerin 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur nedeniyle dikkat etmesi uyarısında bulundu. Kış mevsiminin gelmesiyle yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 7 Aralık Salı gününden itibaren tekrar etkisini göstermesi bekleniyor.