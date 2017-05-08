Meteoroloji uyardı! Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda yarın 10:00 ila 19:00 saatleri arasında Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına' uyarısı yaptı. Ayrıca CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da salı ve çarşamba günleri yağışların devam edeceği ve sıcaklıkların düşeceği uyarısında bulundu.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Marmara’nın güneyi, Ege bölge geneli, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa, yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul’da salı ve çarşamba günleri yağışların devam edeceğini söyledi. Sürmeli, alarm seviyesinde olmasa da gök gürültülü sağanak yağışların, kısa sürede ineceği için su baskınlarına neden olabileceğini belirterek İstanbulluları uyardı. Sürmeli, salı akşamı başlayacak soğumanın çarşamba günü dip değerleri göreceğini söyledi.