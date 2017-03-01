Meteoroloji’den ‘çok kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, sel ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) Antalya ve Muğla ile Burdur’un doğusu ve Isparta’nın güneyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
DHA