Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Adım adım tırmanacak (17 Temmuz)

Meteoroloji son verilerini açıkladı. "Kış geri döndü" dedirtecek bir hava var. İstanbul'da hava durumu geçtiğimiz haftadan beri yer yer yağışlı devam ediyor. Meteoroloji'nin açıklamasına göre bugün ve salı günü de yağışlar devam edecek.

Bayıltan sıcaklar geçen hafta başlayan yağışla kendini unutturdu. Hava hem yağışlı hem de kapalı görünüyor. Meteoroloji verilerine göre; bugün Marmara'da bölgesel sağanak yağışlar var. Salı günü de etkisini arttıracak. Su baskını riski Marmara'da yüksek. Orta ve güney bölgeler ise güneş alıyor. Yağış Salı günü Karadeniz ve İç Anadolu'ya doğru genişleyecek. Batı bölgelerden ayrılışı ise Çarşamba günü, günün ikinci yarısında olacak. Sıcaklıklar bu sistemler beraber en düşük değerlerini Salı günü alacak, ardından adım adım tırmanacak. Ancak hafta boyunca devam edecek kuvvetli poyrazla beraber Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de sıcaklıklar normalleri aşamayacak. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise 40'lı değerlerini koruyor. Güneş çarpmalarına dikkat. Rüzgar Marmara'da yine 5 kuvvetinde. Kuzey Ege'de de yine 4 kuvvetine ulaşıyor. Diğer denizlerimizde orta kuvvet ve altında.

İSTANBUL’DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU:

