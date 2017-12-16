Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini açıkladı.

14:1516 Aralık 2017
Haberler Gündem
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. İSTANBUL DHA

Son güncelleme: 14:2016.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar