Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. İSTANBUL DHA