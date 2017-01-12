Meteoroloji’den İstanbul uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; özellikle İstanbul gibi kar yağışının yoğun yaşandığı yerlerde, çatılardaki kar yükünün yağmurla birlikte daha da artacağından, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; özellikle İstanbul gibi kar yağışının yoğun yaşandığı yerlerde, çatılardaki kar yükünün yağmurla birlikte daha da artacağından, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

İstanbul'da dün gece yağmur şeklinde başlayan yağış, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde de kara döndü. Yağışın tekrar yağmura dönerek öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

ÇATILARA DİKKAT!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; “İstanbul ve Marmara bölgesinin güneyindeki illerde (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmurun meydana gelmesi beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünü arttıracağı ve kar erimelerine sebep olacağından, vatandaşların ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.