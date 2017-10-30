Batı Akdeniz için don uyarısı

Meteoroloji'den son dakika açıklaması... Yapılan açıklamada Antalya, Burdur ve Isparta için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, 31 Ekim Salı günü gece saatlerinden 3 Kasım Cuma gününe kadar, Antalya, Burdur ve Isparta illeri için zirai don uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle, 31 Ekim Salı günü gece saatlerinden 3 Kasım Cuma gününe kadar Burdur, Isparta çevreleri ile Antalya’nın Korkuteli, Elmalı, Akseki İbradı çevrelerinde hafif kuvvette don olayı beklenmektedir. Gece ve sabah ilk saatler görüleceği tahmin edilen don olayına karşı zirai faaliyetler ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir” denildi. İHA